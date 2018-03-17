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15 Temmuz Darbe Girişimi

Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 9 kişi 'FETÖ'den gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmıştı

17 Mart 2018 02:01

Bursa'da, 'FETÖ' soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden aralarında 1 muvazzaf yarbay ve 1 teğmen ile Bursa Adliyesi'nde görevli 2 zabıt katibinin de bulunduğu 9'u gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarma ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 1 muvazzaf yarbay ve 1 teğmen ile Bursa Adliyesi'nde görevli 2 zabıt katibinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. 

Firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların  sürdürüldüğü öğrenildi.​ (DHA)

 

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