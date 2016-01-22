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Fatih Akın ve Sibel Kekilli'nin de aralarında olduğu 100 isimden Merkel'e: Davutoğlu'na hak ihlallerini hatırlatın

Davutoğlu ile Merkel gelecek hafta Cuma günü Berlin'de görüşecek

22 Ocak 2016 01:58

Almanya'da aralarında Fatih Akın ve Sibel Kekilli'nin bulunduğu 100 sanatçı Başbakan Angela Merkel'e hitaben bir çağrı metni hazırladı. Sanatçılar Merkel'i, Davutoğlu ile gelecek hafta Cuma günü yapılacak görüşmede hak ihlallerini gündeme getirmeye çağırdı.

Gönderilen mektupta "Türkiye'nin doğusunda sivil halka uygulanan şiddetin" ikili görüşmede mutlaka ele alınması gerektiğini belirtilirken ve barışa imza atan sanatçı, entelektüel ve gazetecilerin baskı altında olduklarını hatırlattıldı.

Sanatçılar ayrıca mektupta "Türk hükümeti şiddeti, çatışmayı yatıştırmak için hiçbir şey yapmamakta aksine onu körüklemektedir"

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Berlin'deki Maxim Gorki Tiyatrosu'nun sanat direktörü Shermin Langhoff'un başını çektiği bir grup sanatçı tarafından hazırlanan çağrı metnini şimdiye kadar çok sayıda insan hakları savunucusu, gazeteci ve bilim insanı imzaladı.

 

Hukuk devleti

 

Sanatçı ve yazarlar, Merkel'den Türkiye ile istişarelerde demokrasi, hukuk devleti ve çoğulculuk konularını gündeme getirmesini istedi. Çağrı metnini imzalayanlar arasında yönetmen Fatih Akın, oyuncu Sibel Kekilli ve yazar Navid Kermani de yer alıyor. 

 

Af örgütü

 

Almanya - Türkiye Hükümetler Arası Stratejik İstişareler toplantısı yarın ilk kez Berlin'de yapılacak. Öte yandan Af Örgütü (Amnesty International) de Alman hükümetine Türkiye'deki hak ihlalleriyle ilgili çağrıda bulundu. Af Örgütü'nün Türkiye uzmanı Marie Lucas, "Alman hükümeti dış ilişkilerini düzenlerken insan haklarına riayet edilmesini sağlamak mecburiyetindedir" dedi.

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