Aralarında Dilma Roussef, Lula ve Maduro'nun da bulunduğu 160 dünya lideri ve diplomattan Londra'ya çağrı: Assange'ı ABD'ye iade etmeyin!

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160'dan fazla dünya lideri, siyasetçi ve diplomat, Wikileaks'in Londra'da tutuklu bulunan kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için Britanya hükûmetine çağrıda bulundu.

Başbakan Boris Johnson ve diğer bakanlara hitap eden açık mektupta Assange'ın neden ABD'ye iade edilmemesi gerektiğine dair görüşler sunuldu. Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda adil bir şekilde yargılanmayacağı ve işkence göreceği iddia edildi.

Açık mektuba Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve eski Brezilya liderleri Dilma Rousseff ile Luiz Inacio Lula da Silva da imza attı. ABD karşıtlığıyla tanınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eski Ekvador lideri Rafael Correa da imzacılar arasında yer aldı.

Assange'a ABD'de 17 farklı casusluk suçlaması yöneltiliyor. Britanya'daki yargı süreci, Assange'ın casuslukla suçlandığı ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek. Wikileaks kurucusu, sığındığı Londra'daki Ekvator Büyükelçiliği'nden çıkarılmasından bu yana Belmarsh Cezaevi'nde bulunuyor.