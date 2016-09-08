T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aralarında ÇHD üyelerinin de bulunduğu 25 avukata 'FETÖ' operasyonu

Operasyonun Fethullah Gülen cemaatine dönük olduğu ileri sürüldü

08 Eylül 2016 14:19

Antalya'da aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların da olduğu 25 avukat hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde avukatların evlerine baskın düzenleyen TEM şube ekipleri aralarında DİHA Muhabiri Feyyaz İmrak'ın avukatı Hakan Evcin ve "Bu suça ortak olmayacağız" Barış Bildirisine imza atan akademisyenlerin avukatlarından ÇHD Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş'in de bulunduğu avukatların evlerinde ve bürolarında arama yapıyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği yönetici Güray Dağ, Twitter hesabından operasyonun 'FETÖ' soruşturması kapsamında olduğunu duyurdu.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Abdullah Selen, Hakan Evcin, Münip Ermiş, Adnan Taşkın, Ali Önal, Arif Usta, Ammar Yılmaz, Burak Can, Enes Tokgöz, Erdal Taş, Erkan Satılmış, Fırat Coşkun, Ayşe Tokgöz Coşkun, Hasan Tarık Şen, İbrahim Eren Çakıroğlu, İbrahim Yıldız, İlknur Mersin, Mustafa Alper Oral, Lider Tanrıkulu, Osman Yengil, Salih Bayram Akıncı, Mustafa Özmen, Kenan Mengi, Tuba Günay Durmaz ve Sedat Alp

 

ETİKETLER

AntalyaAvukatOperasyonÇHDÇağdaş Hukukçular Derneği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24