Aralarında ÇHD üyelerinin de bulunduğu 25 avukata 'FETÖ' operasyonu

Antalya'da aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların da olduğu 25 avukat hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde avukatların evlerine baskın düzenleyen TEM şube ekipleri aralarında DİHA Muhabiri Feyyaz İmrak'ın avukatı Hakan Evcin ve "Bu suça ortak olmayacağız" Barış Bildirisine imza atan akademisyenlerin avukatlarından ÇHD Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş'in de bulunduğu avukatların evlerinde ve bürolarında arama yapıyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği yönetici Güray Dağ, Twitter hesabından operasyonun 'FETÖ' soruşturması kapsamında olduğunu duyurdu.

CHD genel başkan yrd. Av. Münip Ermiş hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. AKP FETÖ'ye değil muhaliflere saldiriyor — Güray Dağ (@guraydag) 8 Eylül 2016

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Abdullah Selen, Hakan Evcin, Münip Ermiş, Adnan Taşkın, Ali Önal, Arif Usta, Ammar Yılmaz, Burak Can, Enes Tokgöz, Erdal Taş, Erkan Satılmış, Fırat Coşkun, Ayşe Tokgöz Coşkun, Hasan Tarık Şen, İbrahim Eren Çakıroğlu, İbrahim Yıldız, İlknur Mersin, Mustafa Alper Oral, Lider Tanrıkulu, Osman Yengil, Salih Bayram Akıncı, Mustafa Özmen, Kenan Mengi, Tuba Günay Durmaz ve Sedat Alp.