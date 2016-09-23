Aralarında Adana'nın meşhur tatlıcısının da bulunduğu 19 kişiye 'FETÖ' gözaltısı

Adana'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında aralarında eski emniyet müdürü ile SGK müfettişinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Tekstil ve gıda sektöründe Adana’nın önde gelen firmalarının sahibi olan iş adamlarının, topladıkları yardım paralarıyla uluslararası finans piyasası olan Forex’te yatırım yaptığı ve örgüte finans sağlamak amacıyla ABD’ye transfer ettikleri iddia edildi. Gözaltına alınan isimlerden Veli Karahan'ın, Adana'nın meşhur tatlıcılarından Tatlıcı Köse'nin sahibi olduğu öğrenildi.

'FETÖ' soruşturmalarının İstanbul ayağında ise 'Güllüoğlu' markasının sahiplerinden iki kardeş gözaltına alınmıştı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Fatih Karaçalı'nın haberine göre, Adana Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması kapsamında 'FETÖ’nün finansal ayağına yönelik yapılan operasyonların ikinci dalgası sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Adana merkezli Afyon, Konya ve Manisa’da toplam 16 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında emekli emniyet müdürü Hikmet Moray, emekli SGK müfettişi Mustafa Tekbıçak ile tarım şirketi sahibi Nuri Çomu’nun da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Hikmet Moray, Mustafa Tekbıçak ve Nuri Çomu ile birlikte Veli Karahan, Abdurrahim Akbulut, Ağabey Koçaklı, Murat Yalçınkaya, Şeref Can, Zeynel Abidin Aşlamacı, Ramazan Aşlamacı, Ahmet Tunçay, Fatma Tekbıçak, Fatih Tekbıçak, Nuri Sabuncu, Şaban Üçgül, Nuri İlkkahraman, Adnan Öğe, Ahmet Ali Bozkurt ve Mehmet Kıvanç’ın sorgusu sürüyor.

"Himmet paralarıyla yatırım yapılmış" iddiası

Ayrıca şüphelilerin tüm hesapları da incelemeye alındı. Şüphelilerin iş adamlarından himmet adı altında topladıkları paraları, profesyonel yatırımcılar aracılığıyla uluslararası finans piyasası olan Forex’te yatırım yaptığı, daha fazla kazanmak için riskli alış ve satışlar yaptıkları, kazandıkları paralarını daha sonra ABD’ye transfer edildiği ileri sürüldü.

Öte yandan, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında gözaltına alına 17 öğretmenin sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen öğretmenler, adliyeye sevk edildi.

Temeli 50 yıl önce mi atıldı?

Gözaltına alınan isimlerden Veli Karahan, Adana'nın meşhur tatlıcılarından Tatlıcı Köse'nin ortaklarından. Adana'da 1960'ta seyyar araçla halka tatlı satarak gıda sektörüne giren Mehmet Karahan'ın, 1964'te Karafatma Caddesi'nde hala aktif olan dükkanla markalaşmada ilk adımını attığı Tatlıcı Köse, şimdilerden Veli Karahan ve iki kardeşi tarafından yönetiliyor.

Biri tutuklandı diğeri serbest

'FETÖ' soruşturmalarının İstanbul ayağında ise 'Güllüoğlu' baklavasının sahipleri gözaltına alınmıştı. Faruk Güllüoğlu markasının sahibi Faruk Güllü tutuklanırken, Baklavacı Güllüoğlu'nun sahibi Nejat Güllü, hakimlik sorgusu sonrası serbest bırakılmıştı.