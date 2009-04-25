Aralarına kara kedi girdi

En zor anlarında bile birbirine destek çıkan hatta Türk spor kamuoyunda “Baba-oğul” olarak anılan Fatih Terim ile Emre Belözoğlu arasına kara kedi girdi. Son tartışmadan sonra Terim'in bir daha Emre'yi Milli Takım kadrosuna çağırmayacağı iddia edildi.



Vatan gazetesinin haberine göre İspanya’ya Ali Sami Yen Stadı’nda 2-1 kaybettiğimiz maç sonrası soyunma odasında “Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuşmaya başlayan ardından da oyunculara çok ağır eleştiriler getiren Fatih Terim belki de ilk kez tepkiyle karşılaştı. Hem de hiç beklemediği birinden, adeta pamuklara sararak elinde büyüttüğü Emre Belözoğlu’ndan...



Nihat'a “Kendini İspanya Kralı mı sanıyorsun?”, Tuncay’a “İspanya’yı mahalle takımı mı sandın?” diye çıkışan Terim Emre Belözoğlu’nu sahada tam konsantrasyonla oynamadığı için eleştirirken “Hocam demek ki sen başka maç izledin” tepkisiyle karşılaştı. Çok şaşıran Terim sesini yükselterek “Sen beni diğer hocalarla karıştırdın galiba. Ben senin bildiğin hocalardan değilim” diye bağırdı. Herkes tartışmanın bu anda biteceğini düşünürken Emre Belözoğlu hiç tahmin edilmeyen bir tepki gösterdi....



“Ben de senin bildiğin oyunculardan değilim” diye çıkış yapan Emre, Ali Sami Yen’in soyunma odasında adeta buz gibi bir hava estirdi. Bu durum karşısında susan Terim hiç cevap vermeden soyunma odasından çıktı. Milli Takım kaynakları bu dakikadan sonra Emre’nin Terim döneminde bir daha ay-yıldızlı formayı giymesinin zor olduğunu belirtiyorlar.



Oysa ki Terim en sıkıntılı günlerinde Emre’ye sahip çıkmış, İngiltere’deki ırkçılık suçlamalarında, Macaristan maçı sonrası basın ile girdiği polemikte hep Emre’nin yanında olmuştu. İkilinin yaşadığı gerginliğin altında daha derin sebepler olabileceğini savunan kaynaklar, şu an için bir barışın mümkün olmadığının da altını çiziyorlar.

