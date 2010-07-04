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Çevre

Aral Gölü yol oluyor!

Dünya'nın en büyük göllerinden birinin insanoğlu tarafından hızla yok edilişi uydu fotoğraflarıyla kanıtlandı.

04 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünya'nın en büyük göllerinden birinin insanoğlu tarafından hızla yok edilişi uydu fotoğraflarıyla kanıtlandı.

Vaktiyle İrlanda büyüklüğündeki Aral Gölü, artık sadece bir gölge gibi.

Fotograflar Aral Gölü'nün 40 yıldan az bir süre içinde mahvoluşunu gözler önüne seriyor.

İlk uydu fotoğrafı 1973'te çekilmiş. Özbekistan ve Kazakistan arasındaki Aral Gölü, Sovyet sulama projelerinin gölü besleyen nehirleri başka yöne yönlendirmesinden birkaç yıl sonra çekilen fotoğrafta Aral Gölü hala dünya haritasının üzerindeki yerin koruyor. 2009'da çekilen uydu fotoğrafında ise neredeyse tamamen kurumuş durumda.

1990 ve 2000 yıllarında çekilmiş diğer uydu fotoğrafları ise Fırat ve Dicle nehirlerinin etrafındaki sulak alanları gösteriyor. Burada da durum içler acısı.

BM Genel Başkanı Ban Ki-Mun, Aral Gölü'nün başına gelenleri 'dünyadaki en büyük çevre felaketlerinden biri' diye nitelerken, Reading Üniversitesi'nden Dr. Ben Lyloyd-Hughes, bunun insanların ve küresel ısınma nedeniyle yükselen sıcaklıkların etkisiyle gerçekleştiğini belirtiyor.


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