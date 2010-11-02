'Arakçıoğlu Tolga Çevik'

T24- Komedi Dükkânı'nın kendisinden çalındığını söyleyen ünlü şovmen Okan Bayülgen, Tolga Çevik'e yine çattı.





Okan Bayülgen, "Komedi Dükkânı" adlı doğaçlama komedi programının kendisinden çalındığını iddia etmiş ve aynı formatın Zaga'da ekrana getirildiğini belirtmişti. Aradan üç yıl geçti ancak Bayülgen'in öfkesi hâlâ dinmedi.



Önceki gece yayınlanan programında İzzet Yıldızhan'ın canlı yayında yönetmeniyle tartışmasını yorumlayan Bayülgen, konuyu bir şekilde Çevik'e getirdi.







'Arakçıoğlu'







Habertürk gazetesinin haberine göre; Bayülgen'in bu sözleri şaşkınlık yarattı:





"Programda İzzet Yıldızhan, burada şeye özeniyor. Neydi o Arakçıoğlu'nun adı? Hani benden ve Beyaz'dan araklayıp program yapıyor. Hah tamam aklıma geldi. Tolga Çevik... Tolga Çevik'e özeniyor burada"...





(ntvmsnbc.com'un haberi)





