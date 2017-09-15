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Dünya

Arakan'da 24 saatte 10 bin kişi yerinden edildi!

25 Ağustos'tan bu yana baş gösteren şiddet olaylarında 389 bin kişi yerinden edildi

15 Eylül 2017 05:36

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki şiddet olayları nedeniyle son 24 saatte10 bin Arakanlı Müslümanın yerinden edildiğini ve Bangladeş'e geçen mültecilerin sayısının 389 bine ulaştığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Arakan'daki Müslüman nüfusun yüzde 40'ının şiddet olayları nedeniyle Banglaş'e sığındığını söyledi.

Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların yüzde 60'ının çocuk olduğunu belirten Dujarric, "Son 24 saatte10 bin Arakanlı Müslüman Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e geçti." dedi.

389 bin kişi yerinden edildi

Dujarric, 25 Ağustos'tan beri şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının ise 389 bine ulaştığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi, 9 yılda ilk kez Myanmar konusunda ortak bir açıklama üzerinde uzlaşarak Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik aşırı güç kullanımından derin endişe duyduğunu ve Arakan'da şiddete bir an önce son verilmesi gerektiğini bildirmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu belirterek yetkililere askeri operasyonları durdurma, şiddete son verme ve insani yardımlara izin verme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan'da Müslümanlara yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda insan hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı ise tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 kadar köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği olmaması nedeniyle bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.

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