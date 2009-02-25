Aragones'in zor seçimi



Gençlerbirliği maçına hazırlanan Fenerbahçe’de forvet yine sorun oldu.



Cezası biten, sakatlıktan da kurtulan, Teknik Direktör Aragones’in gözdesi Güiza oynamaya hazır hale geldi. Geçen hafta 90 dakika oynayan ancak beklenen futbolu sergileyemeyen Semih de, yine şans bekliyor.



Lider Sivasspor ile oynanacak olan karşılaşmada yeniden forma giymesi beklenen Güiza ile taraftarların onayladığı Semih arasındaki seçim yine sorun yaratacak. Aragones hangi golcüyü seçerse seçsin, olası bir başarısızlıkta bu tercih yine başını ağrıtacak.





