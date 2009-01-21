Aragones'e övgüler...



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos, teknik direktör Luis Aragones için, ''Luis, Fenerbahçe'de mutlu ve başarı kazanacak'' dedi.



İspanyol spor gazetesi Marca'da yayımlanan röportajında Carlos, ''Luis, 24 saat futbolla yaşıyor. Her zaman futbolu düşünüyor ve çok hazır olduğunu gösteriyor'' açıklamasında bulundu.



İspanyol teknik adamın Fenerbahçe'ye artık alıştığını belirten Carlos, ''Onu, çok iyi ve mutlu görüyorum. Alıştı. Bizimle gülüp, şakalar yapıyor'' dedi.



Carlos, şu anda dünyanın en iyi futbol oynayan kulüplerini ''Barcelona ve Manchester United'' olarak gösterirken, ''Bu formlarını sonuna kadar koruyabilecekler mi göreceğiz. Gerçeği görmek gerekir ki, Barcelona çok iyi oynuyor ve ona karşı kazanmak zor ama bu ritmi tüm sezon boyunca korumak normal değil. Formdan düştükleri ve zorlandıkları anlarda olacak'' değerlendirmesinde bulundu.



Real Madrid'in eski kulüp başkanı Ramon Calderon'un istifası için ''Kötü başlayan yönetim kötü bitirir'' yorumunu yapan Brezilyalı futbolcu, son olaylardan dolayı kulüp olarak Real Madrid'in prestij kaybettiğini savundu. Carlos, her şeye rağmen Real Madrid'in takım olarak güçlü olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eleyeceğine inandığını kaydetti.







