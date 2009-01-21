T24 LogoT24 Logo
Spor

Aragones'e övgüler...

Roberto Carlos, teknik direktör Luis Aragones için, ''Luis, Fenerbahçe'de mutlu ve başarı kazanacak'' dedi.

21 Ocak 2009 02:00


Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos, teknik direktör Luis Aragones için, ''Luis, Fenerbahçe'de mutlu ve başarı kazanacak'' dedi.

İspanyol spor gazetesi Marca'da yayımlanan röportajında Carlos, ''Luis, 24 saat futbolla yaşıyor. Her zaman futbolu düşünüyor ve çok hazır olduğunu gösteriyor'' açıklamasında bulundu.

İspanyol teknik adamın Fenerbahçe'ye artık alıştığını belirten Carlos, ''Onu, çok iyi ve mutlu görüyorum. Alıştı. Bizimle gülüp, şakalar yapıyor'' dedi.

Carlos, şu anda dünyanın en iyi futbol oynayan kulüplerini ''Barcelona ve Manchester United'' olarak gösterirken, ''Bu formlarını sonuna kadar koruyabilecekler mi göreceğiz. Gerçeği görmek gerekir ki, Barcelona çok iyi oynuyor ve ona karşı kazanmak zor ama bu ritmi tüm sezon boyunca korumak normal değil. Formdan düştükleri ve zorlandıkları anlarda olacak'' değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'in eski kulüp başkanı Ramon Calderon'un istifası için ''Kötü başlayan yönetim kötü bitirir'' yorumunu yapan Brezilyalı futbolcu, son olaylardan dolayı kulüp olarak Real Madrid'in prestij kaybettiğini savundu. Carlos, her şeye rağmen Real Madrid'in takım olarak güçlü olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eleyeceğine inandığını kaydetti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24