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Spor

Aragones: Yolumuza devam ediyoruz

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Aragones, karşılaşma sonrasında oyuncularını tebrik ederken, Josico'yla ilgili çıkan transfer haberlerine de yanıt verdi.

28 Ağustos 2008 03:00

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Aragones, karşılaşma sonrasında oyuncularını tebrik ederken, Josico'yla ilgili çıkan transfer haberlerine de yanıt verdi. 

"Özellikle Fenerbahçe takımı rakibine karşı daha baskılı bir oyun koydu. Tüm Fenerbahçeliler'e hayırlı olsun. Dört tane gol pozisyonu bulduk. Yediğimiz gole gelince frikikten yedik" diye konuşan Aragones sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim dörtlü savunmamız çok fazla geride kaldı, onları uyarmıştım ama son dakikalarda biraz sıkıntı çektik. Şimdi artık kurayı bekliyoruz. Sadece memnun olduğumu belirtmek isterim. Gideceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Taraftarı çok beğendim, çok iyiydi. Önder'in çok yönlü bir oyuncu olduğunu söylemek isterim."

Aragones ayrıca Josico transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Senna, Senna diye haberler çıktı. Senna'ya odaklanmıştık. Senna olmadı, Önder'in oradaki oyunundan çok memnunum. Geldiyse veya geliyorsa Josico'nun dörtlü savunmanın önünde bu takıma çok güç katacağını düşünüyorum"

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