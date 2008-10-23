'Aragones yetersiz''

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin mevcut teknik direktörünün yeterli olmadığını düşündüğünü kaydetti.



Dilmen, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu tarafından düzenlenen "Spor, Bilim ve Başarı' konulu panele konuşmacı olarak katıldı.



Sunum ve açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dilmen, 4-5 yıldır Fenerbahçe'de ciddi bir çıkış olduğunu ancak, kendi görüşüne göre yanlış transfer politikaları ve hatalı tercihler nedeniyle bu yıl takımda "hüsran bir senenin yaşandığını" kaydetti.



Fenerbahçe'de, bu dönemde ümit vermeyen bir görüntü olduğunu belirten Dilmen, "Fenerbahçe, maalesef bu yıl bundan 7-8 yıl önceye döndü" dedi.



Dilmen, şöyle konuştu:



"Her yıl şampiyon olunacak diye bir kural yok. 1907'de kurulmuş bir kulüp. 17 kez şampiyon olabilmiş. Ama belli bir istikrarı vardı. Şampiyonlar Ligi'nin abonesi olması, en azından bir tur geçmesi, Türkiye Ligi'nde son haftalara kadar şampiyonluğu kovalayan bir takım görüntüsü vermesi, şampiyon olamasa da insanları mutlu ediyordu. Ama şu görüntü tabii ki taraftarını üzüyor. Benimle ilgili olarak, kulüple herhangi bir görüşmem olmadı. Şu anda da mevcut teknik direktör var. Ben yorum yapabilirim. Ben, mevcut teknik direktörün Fenerbahçe için yeterli olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe UEFA şampiyonu olabilecek bütçeye sahip bir kulüp. Şampiyonlar Ligi, bana göre her zaman hayaldir. Şampiyonlar Ligi'ni ben göremem, çocuklarım inşallah görür. Çünkü Manchester, Chelsea, Arsenal gibi kulüplerle ekonomi olarak yarışamazsınız."



Fenerbahçe'nin UEFA Kupası'nı kazanabilecek bir ekonomik gücü ve potansiyeli olduğunu ifade eden Dilmen, bunun için de "paraların doğru kullanılması gerektiğini" belirtti.



Dilmen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sonuçta Emre Belözoğlu ve Guiza'nın Fenerbahçe Kulübü'ne 70 milyon dolar civarında maliyeti vardı. 3 yıl için çok ciddi rakamlar bunlar. Ama UEFA Kupası değerlerine baktığınız zaman Sportik Lizbon, Rangers gibi Fenerbahçe'den daha alt ekonomik güce sahip kulüpler var. Doğru transfer politikaları gerekiyor. Fenerbahçe doğru yolda giderken, son birkaç yıldır futbol takımının zayıflatıldığını düşünüyorum açıkçası. Mutlaka bu devre arasında yapılacak bir takım operasyonlar olacaktır. Şu anki görüntüsü tabii ki kötü. Çünkü artık büyük kulüplerin, Avrupa'da yarışacak kulüplerin 23 kişilik kadrosunun, eşdeğer oyunculardan olması lazım. Şu anda Fenerbahçe o durumda değil."

