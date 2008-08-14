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Spor

Aragones skordan memnun değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, FK Partizan maçındaki 2-2'lik skordan memnun olmadığını ancak rövanş için yine de fena bir skor olmadığını söyledi.

14 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında FK Partizan karşısında aldıkları 2-2'lik sonuçtan memnun olmadığını ancak sonucun rövanş için fena bir skor olmadığını ifade etti.

İspanyol teknik adam maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, ''İlk 20-25 dakika Partizan takımı gerçekten bizi şaşırtan bir futbol sahaya koydu. Hızlı başlayıp iyi oynadılar. Daha sonra yavaş yavaş toparlandık ataklar geliştirdik. Mücadele etmeye başladıktan sonra gol bulduk ve daha fazla pozisyon üreten ekip bizdik. Sonuçtan normal olarak çok memnun değilim. Ben her zaman kazanmak isteyen, bunu görmek isteyen bir teknik adamım. Yine de fena sonuç değil'' dedi.

Maçtan önceki basın toplantısında beraberliğin kendileri için bir avantaj olmayacağı ifadeleri hatırlatılan Aragones, ''Tekrar söylüyorum, ben hiçbir zaman beraberlik gibi sonuçlardan memnun olmayan insanım. Kazanmalıydık. Her şeyi yaptık ama kazanamadık. Deplasmanda attığımız 2 gol de önemli. Bu tip turnuvalarda başarılı bir sonuç diyebiliriz'' diye konuştu.

Kazım'ın oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde formasını yere attığının görüldüğü ifade edilerek bir problem olup olmadığı sorulan Aragones, ''Bunu çok göremedim. Ama görseydim daha farklı bir tepki verebilirdim'' dedi.

Öte yandan FK Partizan Kulübü'nün basın toplantılarında Türkçe tercüme için görevlendirdiği kişinin bozuk tercümesi ve zaman zaman Aragones ile yaşadığı diyalog gülüşmelere neden oldu. Fenerbahçe kafilesi Partizan Stadı'ndan ayrılarak, İstanbul'a gitmek için Nikola Tesla Havalimanı'na hareket etti.

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