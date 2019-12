Aragones: Sanırım başkanın fikri değişmiştir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, başkan Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe dergisinin mart ayı sayısındaki yazısında ''Takımımızın oynadığı futbol bizleri gelecek için umutlandırmıyor'' açıklamasını hatırlatarak, ''Başkan bu maçı gördükten sonra tahmin ediyorum ki fikrini değiştirmiştir'' dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, takımının Sivasspor karşısında ortaya koyduğu futbolun, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın düşüncelerini değiştirdiğini tahmin ettiğini söyledi.



Sivaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, başkan Yıldırım'ın Fenerbahçe dergisinin mart ayı sayısındaki yazısında ''Takımımızın oynadığı futbol bizleri gelecek için umutlandırmıyor'' şeklindeki değerlendirmesi konusundaki yorumu sorulan Aragones, ''Aziz Yıldırım bizim ve benim başkanımdır. Belki bazı puanlar kaybettik, mücadeleden uzaklaşmış gibi göründüğümüz anlarda bu tip yorumları doğal karşılıyorum. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak bir takım olduğumuza inanıyorum. Şampiyonluklar son 6-7 haftada belli olur. Her an her şey olabilir. Takımıma inancım sonsuzdur. Başkan da bu maçı gördükten sonra tahmin ediyorum ki fikrini değiştirmiştir'' diye konuştu.



Futbolcularının Sivasspor karşısında takdire şayan bir futbol sergilediğini belirten Aragones, ''Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Sergiledikleri mücadele takdire şayan. 1-0 ve 2-1 geriye düştükten sonra çok iyi geri dönüşler ve ayağa kalkışlarla oradan çıkmasını bildiler. İyi pas yaptık. 4 gol attık ama 2 tane daha atabilirdik. Sivasspor'un ligin en az gol yiyen takımlarından birisi olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor'' ifadesini kullandı.



''KUPA MÜCADELESİ SEVDİĞİM BİR KULVARDIR''



Sivaspor ile çarşamba günü yapacakları Fortis Türkiye Kupası Final mücadelesi için kendisine, rakip teknik direktörden daha çok iş düştüğünü ifade eden Aragones, kupa mücadelelerinin en sevdiği kulvarlardan birisi olduğunu vurguladı.



Aragones, ''Özellikle ben çarşamba maçı için karşı takımın antrenörüne göre daha fazla çalışacağımı düşünüyorum. Kaybeden takımı psikolojik anlamda bir yere getirmek daha kolaydır. Ama kazanmış takımın psikolojisini aynı tutmak için daha fazla mesaim olacak. Kupa mücadelesi benim her zaman için sevdiğim kulvardır. İspanya'da da kıymetli bir kulvardır. Ben olabildiği kadar bu yarışın içinde de takımımı tutmak istiyorum. Final oynamak ve şampiyon olmak istiyoruz''



Galatasaray Teknik Direktörü Skibbe'nin görevinden alınışının ardından Süper Lig'de Türkiye'de şu anda görev yapan tek yabancı teknik adam oluşu hatırlatılan Aragones, ''Belki tek başıma kaldım yabancı olarak ama ilk günden beri söylediğim bir şey var; Ben futboldan anladığım her şeyi Fenerbahçe'nin yararına kullanmak istiyorum. İyi bir takım yapmak için her zaman zamana ihtiyaç vardır'' şeklinde konuştu.