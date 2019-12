Aragones: Kötüydük

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e 5-2 yenildikleri maçta defansif anlamda kötü oynadıklarını söyledi.





Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki üçüncü maçında Arsenal’e 5-2 yenilen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Luis Aragones, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.



Tecrübeli teknik adam rakibin ilk dakikalarda çok hızlı bastırdığını belirterek, ''Özellikle ilk 11 dakikada çok hızlı bastırıp 2 gol buldular. Sonra biz bir gol bulduk ama defansif anlamda kötü oynadık. Kimi pozisyonlarda çok fazla ilerde kaldık, maalesef böyle bir sonuç aldık'' dedi.



Ofansif anlamda iyi olduklarını ifade eden İspanyol teknik adam, ''Ataklarda onlar kadar iyiydik, onlar kadar pozisyon bulduk ama bunların değer kazanması için savunmadaki hataları yapmamamız gerekiyordu. Golleri, ekip kötü savunma yaptığı için yemişizdir, hiçbir zaman herşeyi savunmaya yüklemek doğru değildir. Gol yeniyorsa, takım yemiştir'' diye konuştu.



Aragones, ''Kazım'ı bugün neden kadroya almadınız?'' biçimindeki soruya, ''Burada kimi oynatacağı antrenörün takdiridir. Bugün Kazım'dan daha iyi, daha fazla şeyler yapacak oyuncular olduğunu düşünüyordum, o yüzden kadroya almadım'' yanıtını verdi.



İspanyol çalıştırıcı, gruptan çıkma şanslarıyla ilgili bir soru üzerine de, ''Futbolda her zaman şanslar vardır. 'Her şey bitmiştir' diyemeyiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız'' dedi.