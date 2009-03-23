Aragones, Kapadokya'da

Fenerbahçe futbol takımının İspanyol teknik direktörü Luis Aragones, lige verilen arada eşiyle birlikte Kapadokya'da stres attı. Uçhisar Beldesi'ndeki konaklayan Aragones, bugün Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezdi.



Eşiyle birlikte Bursaspor yenilgisinin ardından Kapadokya'ya dün gelen Aragones, Göreme Açıkhava Müzesi girişinde gazetecileri görünce tepki gösterdi. Yağmurdan korunmak için aldığı şemsiyeyle yüzünü kapatmaya çalışan Aragones, “Bu benim izin günüm. Neden izin almadan çekiyorsunuz? İzin günümü Kapadokya'da geçiriyorum. Bu çektiğiniz fotoğrafları İstanbul basını görür ve yarın hepsi buraya gelir'' dedi.



Gazetecilerin ricası üzerine şemsiyeyi bırakan Aragones, fotoğraf çekmeleri için onlara 2 dakika izin verdi, ardından gezilerine devam etti.

