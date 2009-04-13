Aragones: Havlu atmadık

Turkcell Süper Lig'de dün akşam Galatasaray ile yaptığı derbi mücadelesinde 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ligin 28. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Samandıra Kamp Merkezi'nde teknik direktör Luis Aragones'in futbolcularıyla saha içinde yaptığı toplantının ardından başlayan antrenmanda, derbi maçta forma giyen futbolcular koşu yaparken diğer futbolculara normal antrenman programı uygulandı.



Galatasaray maçının ilk yarısının son dakikalarında oyundan alınan Selçuk ve yerine oyuna dahil olan Deniz, normal antrenman programında çalıştılar.



Derbi maçta sakatlanan Gökhan'ın kaburgalarında bir sorun olmadığı darbeye bağlı olarak liflerinde problem bulunduğu bildirilirken, sarı-lacivertli futbolcu salonda çalıştı. Gökhan'ın yanı sıra kasığında ağrı olan kaleci Volkan Demirel ile kulağında ve burnunda darbeye bağlı şikayeti olan Lugano da çalışmasını salonda sürdürdü. Antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Alex de katılmadı.



Dünkü maçta forma giyen futbolcuların koşusu sırasında Roberto Carlos ve Deivid maçta yaşanan olaylarla ilgili takım arkadaşlarının taklitlerini yaparak arkadaşlarını güldürdü.



Yarın izin yapacak sarı-lacivertliler, Ankaraspor maçının hazırlıklarını 15 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.





ARAGONES: "HAVLU ATMADIK"



Teknik direktör Aragones antrenman öncesinde bütün futbolcularla, antrenman sırasında da derbi maçta forma giyen oyuncularla saha içinde konuşmalar yaptı.



İspanyol çalıştırıcının bu konuşmalarda futbolcularına yönelik, "Dün yaşananlar istemediğimiz olaylardı, olabilir, geride kaldı, unutmalıyız. Önümüzde çok önemli hepsini kazanmamız gereken 7 maç var. Birileri size bu işin bittiğini söyleyebilir, ama öyle değil. Mücadele verdiğimiz iki önemli kulvar var. Birisi lig, birisi kupa. İki kulvar için de konsantrasyonumuzu bozmadan çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Kimse havlu atmayacak. Çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz" şeklinde ifadelere kullandığı bildirildi.



Aragones takımla toplantıların ardından bir süre de Roberto Carlos ile birebir görüşme yaptı.





FUTBOLCULARA CEZA



Derbi maçta görülen kırmızı kartların yanı sıra yaşanan olaylarla ilgili, takımın disiplin talimatı gereğince futbolculara cezalar verilebileceği öğrenildi.



Cezaların bu maçla ilgili özel olmayacağı, ligin başından bu yana uygulanan kuralların geçerli olacağı ifade edildi.



Bu arada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dünkü maç öncesi takım otobüsüyle stada gelerek takımına verdiği desteği maç sonunda da sürdürerek, soyunma odasına giderek futbolcuları sakinleştirmeye ve moral vermeye çalıştığı öğrenildi.



ALEX'TEN MÜJDELİ HABER



Derbi maçta görülen kırmızı kartlar nedeniyle önümüzdeki bazı maçlar için Lugano ve Semih'i kaybeden sarı-lacivertli ekibe Alex'ten müjdeli haber geldi.



Çalışmasını salonda sürdüren Brezilyalı futbolcunun durumunun daha iyi olduğu ve hafta sonuna yetişebileceği bildirildi.

