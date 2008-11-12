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Spor

Aragones hakkında şok iddia!

İspanya'nın Getafe takımının teknik direktörü Victor Munoz, F.Bahçe'nin hocasıyla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.

12 Kasım 2008 02:00


İspanya'nın Getafe takımının teknik direktörü Victor Munoz, F.Bahçe'nin hocasıyla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. 

Fotomaç gazetesinin haberine göre; Munoz, yaptığı açıklamada "Aragones'in gözleri bozuktur. Sahanın her noktasını göremez. Yardımcıları olmasa işi zor" dedi.

"Aragones, sahanın her noktasını göremez. Yardımcıları olmasa işi zor" diyen İspanyol teknik adam, Josico için ise "İyi bir görev adamıdır" ifadesini kullandı.

İspanyol La Liga ekiplerinden Getafe'nin teknik direktörü Victor Munoz, Fenerbahçe'nin hocası Luis Aragones hakkında gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Munoz, "Luis'in uzağı görme gibi bir problemi var. Bu yüzden sahanın her noktasını aynı netlikte göremez" dedi.

Aragones'e bu konuda yardımcılarının destek olduğunu belirten İspanyol teknik adam, "Luis için önemli değil. O, tuttuğunu koparan, inatçı mı inatçı bir kişidir. Fenerbahçe'yi mutlaka çok başarılı bir ekip yapacaktır" ifadesini kullandı. Munoz, Josico için ise "Tekniği zayıftır ama tam bir görev adamıdır" yorumunu yaptı.

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