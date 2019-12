Aragones hakkında şok iddia!

İspanya'nın Getafe takımının teknik direktörü Victor Munoz, F.Bahçe'nin hocasıyla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.



Aragones'e bu konuda yardımcılarının destek olduğunu belirten İspanyol teknik adam, "Luis için önemli değil. O, tuttuğunu koparan, inatçı mı inatçı bir kişidir. Fenerbahçe'yi mutlaka çok başarılı bir ekip yapacaktır" ifadesini kullandı. Munoz, Josico için ise "Tekniği zayıftır ama tam bir görev adamıdır" yorumunu yaptı.