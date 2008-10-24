Aragones giderse...

Aragones'in başarı grafiği düşük olunca menajerler kolları sıvadı ve Fenerbahçe'ye en iyi alternatifi sunabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.





Bu çalışmalardan biri de Roberto Mancini ile yapılıyor. İtalyan hoca kendisine verilen bilgiler ışığında Fenerbahçe'yi inceleme altına aldı. Mancini'ye kulüple ilgili detaylı bilgiler menajerleri tarafından sunulurken 43 yaşındaki çalıştırıcının ilk izlenimlerinin çok iyi olduğu öğrenildi.



Mancini'nin oldukça etkilendiği sarı-lacivertli kulüple daha çok ilgilenmesi durumunda menajerler bu sefer de Fenerbahçe'ye gelerek Mancini'yi önerecek. Ancak Mancini'nin temsilcileri sadece Aragones ile ilgili bir gelişme yaşanır ve İspanyol çalıştırıcı Fenerbahçe'den istifa eder ya da gönderilirse bu çalışmalarına devam edecek.



Mancini'nin özellikle kulüp yapısı, bütçesi, oyuncu profili, tesisleri ve kulübün donanımı ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek istediği ifade edildi.



ROBERTO MANCINI KİMDİR?



1964 Ancona doğumlu olan İtalyan çalıştırıcı, futbolculuk yıllarında Bologna (30 maç 9 gol), Sampdoria (563 maç 173 gol), Lazio (126 maç 24 gol) ve Leicester City'de (4 maç) oynadı. İtalya U21'de 26 maçta 9 gol kaydeden Mancini İtalya Milli Takımı'nda da 36 maçta 4 gol kaydetti.



2000 senesinde asistan olarak Lazio'da antrenörlüğe başlayan yıldız isim 2001'de Fiorentina'nın başına geçti. 2002'de 3 sezon futbol oynadığı Lazio'nın başına gelen Mancini bu kulüpte 2004'e kadar teknik direktörlük yaptı. 2004-2008 sezonları arasında Inter'i çalıştıran tecrübeli isimin oğlu Filippo da babası gibi futbolculuğu seçti. 17 yaşındaki Filippo 2007-2008'de İtalya Kupası son 16 maçında ilk kez Inter A Takımı formasını 10 daklikalığına da olsa giydi ve Inter genç takımının futbolcusu olan yetenekli isim şu anda Manchesterr City'de kiralık olarak ter döküyor.



Sampdoria'nın efsane isimlerinden biri olan Mancini 1997'de hem Serie A'da hem de İtalya'da Yılın Futbolcusu ödüllerine layık görüldü.



Antrenörlük kariyerinde genç yaşta önemli başarılar yakalamış olan Mancini 2004'te Inter'in başına geçmeden önce 2001'de Lazio ve 2004'te de Fiorentina ile İtalya Kupası'nı kazandı.



Inter'de de 2005 ve 2006'da İtalya Kupası'nı kazanan Mancini aynı yıllara İtalya Süper Kupası'nı da kaldırmayı başardı. Mancini'nin çalıştırdığı Inter 2005-2006, 2006-2007 ve 2007-2008'de Serie A şampiyonu olurken, O da son 30 yılda Inter'i çalıştıran en başarılı isim olmayı başardı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde beklenen başarı elde edilemeyince 2008'de Inter'den ayrıldı. Mancini Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 3-0 yenilerek elendikleri maçın ardından 11 Mart 2008'de istifa etmeye karar verdiğini açıkladı. Ancak Başkan Massimo Moratti ile görüştükten sonra göreve devam eden antrenör ile Inter'in yollari resmi olarak 29 Mayıs 2008'de ayrıldı.



Fiorentina'da 1 Temmuz 2001'dan 11 Ocak 2002'ye kadar görev yapan Mancini 27 maçta 6 beraberlikle %22.22'lik bir galibiyet yüzdesi tutturdu.



Inter'de 1 Temmuz 2004'den 29 Mayıs 2008'e kadar görev yapan Mancini burada 227 maça çıktı ve 140 galibiyet, 26 mağlubiyet ve 61 beraberlikle %61.67'lik bir galibiyet yüzdesiyle göreve veda etti.



LUCESCU İSMİ DE KONUŞULUYOR



Bu arada Aragones'in görevden ayrılması durumunda Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimlerden biri de Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski antrenörü Lucescu. Shaktar Donetsk ile olan sözleşmesi 30 Kasım'da sona erecek olan Lucescu, spor medyasında Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali olan adaylar arasında gösteriliyor

