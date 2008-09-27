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Spor

Aragones gidebilir!

Marca, Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenilmesinin ardından Aragones'in tartışılmaya başlandığını iddia etti.

27 Eylül 2008 03:00


İspanyol spor gazetesi Marca, Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Luis Aragones'in geleceğinin tartışılmaya başlandığını iddia etti.


İspanyol Spor gazetesi Marca, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Luis Aragones için Dinamo Kiev karşılaşmasının kilit maç olacağını ileri sürdü.

''Luis için yeni sorunlar'' başlığını atan Marca, ''Sınırsız krediye sahip olmasına rağmen, Luis başını dik tutamıyor'' diye yazdı.

Güiza'nın direkten dönen topunun gol olması halinde maçta her şeyin Fenerbahçe lehine farklı olacağını belirten İspanyol gazetesi, bundan sonrası için ''Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'le oynanacak maç, Luis'in geleceği için kilit konumda'' yorumunda bulundu.

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