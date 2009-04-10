Aragones: Derbi havasına girdik



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, takımının derbi havasına girdiğini ve Pazar günü Galatasaray karşısına galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Aragones, şampiyonluk yarışında ise Sivasspor ile Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu vurguladı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, 12 Nisan Pazar günü Galatasaray ile yapacakları derbi maça 3 puan için çıkacaklarını söyledi.



Luis Aragones, FB TV'de yaptığı açıklamada, ligdeki tüm takımlara olduğu gibi Galatasaray'a da çok büyük saygı duyduğunu ifade ederek, ''Biz sahaya çıkıp, onların sahasında elimizden geleni yaparak, 3 puan için mücadelemizi vereceğiz. Bu tip önemli maçlara İspanya'da, maça çıkacak oyuncular için 'kafası soğuk, ama kalbi sıcak çıkmalıdır' denir. Bunun anlamı, kafayı olabildiği kadar serinkanlı ve konsantre tutmak, ama bir yandan da yüreğini ortaya koyarak oynamaktır'' diye konuştu.



''SİVAS VE BEŞİKTAŞ DAHA AVANTAJLI''



Maçı kaybeden takımın avantaj yitireceğini, ancak bu maçın kesinlikle şampiyonluğu ortaya çıkaran bir maça dönüşmeyeceğini vurgulayan İspanyol teknik adam, ''Galatasaray, ligin kaliteli ve çok iyi oyunculara sahip olan bir takımı. Onlara büyük saygı duyuyorum. Kazanan taraf için ileriye doğru atılmış bir adım olacaktır ama ligin seyri sürecek. Puanların da birbirine yakın olması tabii ki durumu biraz daha kritik hale getiriyor. Bu takımların dışında, ligde daha yukarılarda bulunan Sivasspor ve Beşiktaş var. O takımların da ne yapacakları önemli ama bence hem Sivasspor, hem de Beşiktaş şampiyonluk konusunda daha yakın konuma geldiler'' dedi.



''KULAKLARIMIZI TIKAMAMIZ GEREKİYOR''



Derbi maça serinkanlı çıkacaklarını, oyuncuların yüreklerini ortaya koyarak oynayacaklarını ifade eden Aragones, ''Seyircilere olabildiğince kulaklarımızı tıkamamız gerekir. Hakemlere de olabildiğince saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşalım. Onlarla fazla ilgilenmeyelim'' dedi.



İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray'ın ortaya koyduğu oyuna, daha iyisini ortaya koyarak karşılık verme çabası içinde olacaklarını ifade ederek, ''Olabildiği kadar o iyi oyunu onlar üzerinde tutup, elimizden geleni yapıp, mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İki takım arasındaki rekabetin boyutu da insanların maç hakkında çok fazla yorum yapmasına ve kimi zaman da kanlarının kaynamasına neden oluyor. O yüzden, biz o tip yolda yürümeyi pek fazla düşünmüyoruz, uygun görmüyoruz. Bizim için olay soğukkanlı, sakin bir biçimde, ne yapmamız gerektiğini düşünüp, onu sahaya dökmek'' diye konuştu.



Aragones, ''Takımın Galatasaray maçına tam anlamıyla hazır olduğunu düşünüyor musunuz?'' biçimindeki soruyu da, ''Bu tip maçlarda antrenörlerin işleri biraz kolaylaşıyor. Çünkü maçın önemi, tansiyonu, futbolcuları psikolojik ve mental olarak hazırlıyor. Benim çok fazla şey söylememe gerek yok. Bana fazla söyleyecek birşey bırakmıyorlar. Tabii ki bir hava yakalanmış durumda. Burada geçen antrenmanların şiddeti de bunu gösteriyor. Oyuncularımızdan çok özverili, kazanmaya fazla istekli bir performans bekliyoruz'' diye yanıtladı.



Alex ve Edu'nun sakatlıklarının önemli olduğunu vurgulayan Aragones, ''Bu iki oyuncu da bizim takımımızın önemli oyuncularıdır. Alex'in durumu Edu'ya göre daha olumlu, çünkü daha kısa zamanda dönme olanağı bulunan bir sakatlık. Belki beklediğimizden uzun sürdü ama ilerleyen günlerde inşallah takıma katılacak. Bu oyuncuların eksikliği, bizi birtakım şeyleri düşünmeye sevkedecek. Edu için daha kötü bir tablo var. Onun takıma dönmesi daha uzun sürecek'' dedi.



