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Spor

Aragones: Defansif anlamda iyi oynadık

06 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Arsenal karşısında defansif anlamda iyi oynadıklarını, ama hücuma hızlı çıkamadıklarını söyledi.


Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Arsenal ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Luis Aragones, maç sonunda basın toplantısı düzenledi.

İspanyol teknik adam, İstanbul'da 5-2 yenildikleri maçla bu maç arasında bağlantılar kurmanın doğru olmayacağını belirterek, ''5-2'lik maçta belki Arsenal'dan daha çok pozisyon bulduk ama istediğimiz golü bulamadık. Bu akşam ise defansif anlamda iyi oynadık, ancak hücuma hızlı çıkamadık'' dedi.

İspanyol çalıştırıcı, maçta gol için planları olduğunu ifade ederek, ''Gol için planlarımız vardı ama karşımızda çok hızlı, çok seri ve iyi savunma yapan bir ekip vardı. Kontratakları iyi değerlendirebilseydik daha iyi şeyler yapabilirdik'' diye konuştu.

Gruptaki şanslarıyla ilgili bir soru üzerine Aragones, ''Her zaman futbolda olasılıklar vardır. Bunu kendi lehimize çevirmek için çalışıyoruz. Futbolda hiçbir zaman 'her şey bitti' diyemeyiz. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde her maçı kazanmak isteriz'' dedi.

Aragones, bir soru üzerine de Roberto Carlos'un sakatlanıp çıktığını, Brezilyalı futbolcunun durumunu doktorla konuştuktan sonra net olarak söyleyebileceğini sözlerine ekledi.

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