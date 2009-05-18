Aragones: Daha iyiydik ama olmadı



Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones, rakiplerinden daha iyi olmalarına karşın sahadan galibiyetle ayrılmayı başaramadıklarını söyledi.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Anlatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımının topa daha fazla sahip olan ve daha fazla pozisyon bulan taraf olduğunu söyledi. Aragones ''Kontrataktan bir gol yedik. Daha sonra beraberliği yakaladık ama kötü bir sonuç aldık'' dedi.



Gazetecilerin ''Kendinizi başarılı buluyor musunuz'' sorusuna Aragones, ''Bu soruya daha önce de cevap vermiştim. Kötü sonuçlar aldıkça komplike ve zor bir duruma düştük'' diye yanıtladı.



Bir gazetecinin Aziz Yıldırım'ın Aragones'in konumuna ilişkin sözlerini sormak istemesi üzerine Fenerbahçe Basın Sorumlusu Mehmet Çatay müdahale ederek, sadece maçla ilgili soruların sorulmasını istedi.



Bu sözlerin ardından gazeteciler Çatay'ın kendilerine sansür uygulamaya çalıştığını belirterek itiraz ettiler.



ANTALYASPOR CEPHESİ



Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de oyuncularının futbol ve kazanmak adına her şeyi yaptıklarını belirterek, ''Bu puan belki de bizim ligde kalmamız için altın değerinde bir puan olacak. 2 maç var, hala her şey elimizde'' dedi.



Maç içerisinde Tita'nın düşürülmesinin penaltı olduğunu savunan Özdilek, son üç haftadır hakemlerin kendileri aleyhinde kararlar verdiklerini, ancak bu konuları konuşmak istemediğini belirtti.



Özdilek, oyuncularının Fenerbahçe maçındaki arzu ve istekle oynamaları durumunda ligde kalacaklarını söyledi.



