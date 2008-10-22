Aragones bırakıyor mu?

Aragones kazanamıyor!.. Aragones kazanamıyor!..

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Luis sona yaklaşıyor



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Bugün Fenerbahçeli futbolcularla bir toplantı yapan Luis Aragones’in futbolculara “Ben buraya Avrupa şampiyonu bir takımın hocası olarak geldim, ancak beklediklerimi bulamadım. Avukatlarım aracılığıyla yönetimle görüşmeler yapıyorum. Bursaspor maçı benim Fenerbahçe’nin başında son maçım olacak” dediği öğrenildi.Aragones’in görevi bırakma kararını yönetime iletmesinin ardından, avukatlarının yönetimle görüşmelerinin devam ettiği ifade edildi. Aragones’in Pazartesi günü 1 yıllık ücretinin tamamı olan 2 milyon euroyu talep ettiği öğrenildi.