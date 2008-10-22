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Spor

Aragones bırakıyor mu?

Luis Aragones Şampiyonlar Ligi’ndeki ağır Arsenal yenilgisinin ardından Süper Lig’de oynanacak Bursaspor maçı sonrası sonuç ne olursa olsun görevinden istifa edecek.

22 Ekim 2008 03:00




Luis Aragones Şampiyonlar Ligi’ndeki ağır Arsenal yenilgisinin ardından Süper Lig’de oynanacak Bursaspor maçı sonrası sonuç ne olursa olsun görevinden istifa edecek.


Bugün Fenerbahçeli futbolcularla bir toplantı yapan Luis Aragones’in futbolculara “Ben buraya Avrupa şampiyonu bir takımın hocası olarak geldim, ancak beklediklerimi bulamadım. Avukatlarım aracılığıyla yönetimle görüşmeler yapıyorum. Bursaspor maçı benim Fenerbahçe’nin başında son maçım olacak” dediği öğrenildi. 

arrow Aragones kazanamıyor!..

Aragones’in görevi bırakma kararını yönetime iletmesinin ardından, avukatlarının yönetimle görüşmelerinin devam ettiği ifade edildi. Aragones’in Pazartesi günü 1 yıllık ücretinin tamamı olan 2 milyon euroyu talep ettiği öğrenildi.

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