Arafat'ın naaşına otopsi yapılacak

2004 yılında 75 yaşındayken hayatını kaybeden Filistin’in efsanevî lideri Yaser Arafat’ın naaşına otopsi uygulanacak.

Filistin'in efsanevî lideri Yaser Arafat’ın ölümü yeniden tartışma konusu. Tüm yaşamını Filistin’in bağımsızlık mücadelesine adayan Arafat, Ramallah’ta geçirdiği ağır beyin kanamasından bir ay sonra 11 Kasım 2004’te bir Fransız askerî hastanesinde yaşamını yitirmişti.

El Cezire televizyonunun İsviçre'deki Radyasyon Fizik Enstitüsü’ne dayandırarak yayınladığı haberin ardından Arafat’ın ölümü üzerindeki spekülasyonlar yeniden alevlendi. El Cezire, Arafat’a ait eşyalarda radyoaktif Polonyum 210 elementi bulunduğu, dolayısıyla zehirlenerek ölmüş olabileceği iddiasını ortaya atmıştı.

Filistin Başmüzakerecisi Saib Erekat, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın otopsiye yeşil ışık yaktığını ve İsviçreli bilim insanlarını, Arafat’ın naaşından numuneler almak üzere derhal Ramallah’a çağırdığını bildirdi. İsviçre’deki enstitü, kesin bulgulara ulaşmak için Arafat’ın naaşından numune alınması gerektiğini açıklamış, ancak elementin izlerinin geçen yıllar içinde silinmiş olabileceğine de dikkat çekmişti.

'İzine ulaşabilmek zor'

Yarılanma ömrü 138 günle nispeten çok kısa olduğundan Polonyum 210, çok yüksek bir radyoaktiviteye sahip bir element. Çok küçük bir miktar, yüksek dozda zehirleyici özelliğe sahip. AB Komisyonu’na bağlı Transuranyum Elementleri Enstitüsü’nden Thomas Fanghaenel Arafat’ın naaşında hâlâ Polonyum izine rastlanılabileceğinden şüpheli:

“Sekiz yıl sonra bir zehirlenme olayının tespit edilebilmesi zor olacaktır, diye düşünüyorum. Aradan yaklaşık yirmi yarılanma ömrü geçti. Ve şu an başlangıçta var olan maddenin sadece milyonda birkaçı tespit edilebilir. Tabii ki önemli olan vücuda giren maddenin miktarı çok önemli. Ama ölümcül miktar olan yaklaşık 100 nanogramlık bir dozdan bahsediyorsak, bunun bugün hâlâ tespit edilebileceğinden kuşkuluyum.”

'Her yerde var'

Fanghaenel, Arafat’ın kişisel eşyalarında bunca yıl sonra Polonyum 210’a rastlanabilmesi konusunda da şunları söylüyor.

"Eldeki bulguları tam olarak bilmiyorum. Dolayısıyla sadece spekülatif konuşabilirim. Tespit edilen Polonyum miktarını da bilmiyorum. Ama Polonyum 210’un doğada da bulunduğunu unutmamak gerek. Etrafımızda her yerde var. Örneğin granit ve diğer pek çok maddede. Bu, uranyumun parçalanması yoluyla sürekli oluşmaya devam eden, doğada mevcut bir radyonüklid. Ve uranyum doğada her yerde var. İçme suyunda da. Tabii ki aşırı derecede düşük miktarlarda."

Yüksek oranda zehirleyici etkisi bulunan Polonyum 210 elementi, eski Rus casus Alexander Litvinenko’nun 2006 yılında Londra’da bir otel odasında ölü bulunmasıyla da gündeme gelmişti. Arafat’ın ölümünün ardından Filistinlilerin şüphesi İsrail üzerinde yoğunlaşmış, ancak İsrail bu yöndeki iddiaları reddetmişti. (BBC Türkçe)