Arafat'ın mezarı salı günü açılıyor

Filistin’in eski lideri Yaser Arafat’ın mezarı, zehirlenerek öldürüldüğü iddialarının kesinleştirilmesi adına Salı günü açılacak. İsviçre’de Temmuz ayında yapılan incelemeler, Arafat’ın polonyumla zehirlendiğini öne sürmüştü.



Ortadoğu’nun tarihinde gördüğü en önemli liderlerden biri olan Yaser Arafat’ın mezarı, Salı günü açılacak. Yapılacak tıbbi analizlerle, Arafat’ın zehirlenip zehirlenmediği iddiaları cevap bulacak.

Arafat’ın eşi Suha Arafat, Malta’daki evinden AFP haber ajansına telefonla yaptığı açıklamada, yapılacak olan analizlerin kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Suha Arafat, “Bu çok acı verici ve şoke edici. Benim ve kızım için hiç de kolay bir şey değil... Ancak Arafat’ın ölümü hakkındaki büyük gizemi ortadan kaldırmalıyız. Eğer bu bir cinayetse, mutlaka açıklığa kavuşmalı” dedi.

Arafat, Kasım 2004’de Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Percy askeri hastanesinde hayatını kaybetmişti. 75 yaşında hayatını kaybeden Filistin liderinin sağlığı, ölümüne giden süreçte giderek daha kötüye seyreden bir grafik çizmiş ve bu durum bazı çevrelerde soru işaretlerine neden olmuştu.

Fransız doktorlar Arafat’ın kesin ölüm nedenini açıklayamamış ve Filistin liderine otopsi yapılmaması ölüm nedeninin kesinleşmemesine neden olmuştu.



'İsrail zehirledi'



Ölüm nedeninin belli olmaması, Filistinlilerin tepkisine neden olurken, Arafat’ın İsrail tarafından zehirlendiği öne sürüldü. El Cezire gazetesi Temmuz ayında verdiği haberde, İsviçre’nin Radyofizik Enstitüsü tarafından dokuz ay süren analizler sonucunda, Arafat’ın radyoaktif polonyumdan zehirlenmiş olduğuna dair bulgular elde edildiğini ifade edildi. Enstitü, Arafat’ın eşyalarında radyoaktif maddeye rastlandığını belirtmişti. Öncesinde, aniden hayatını kaybeden Arafat’ın AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünden bile ölmüş olabileceği ileri sürülmüştü.

Fransa, bu gelişmesinin ardından Suha Arafat’ın talebi üzerine resmi cinayet soruşturması başlattı. Polonyum, 2006 yılında Rusya’nın eski casuslarından olan, ardından Kremlin’in ağır eleştirmenlerinden biri olan Alexander Litvinenko’nun suikastında kullanılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözcüsü Mark Regev, Fransa’nın başlattığı cinayet soruşturmasını ‘yanlış yönlendirildiği’ gerekçesiyle görmezden geldi. Regev, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, “İsrail, Arafat’ın öldürülmesinde rol oynamadı... Tüm tıbbi belgeler Filistin’in elinde ve İsrail bu belgelerin yayınlanmasını engellemiyor” dedi.



Uluslararası ekip analiz yapacak



Fransa’da başlatılan soruşturma kapsamında, Arafat’ın Batı Şeria’daki mezarının bulunduğu Mukataa’da Fransız, İsviçreli ve Rus uzmanların inceleme yapması kararlaştırıldı.

İsviçreli uzmanların, El Cezire haberiyle duyurulan analizleri yürüttüğü için soruşturmada yer alacağı bilinirken, Rusların, en çok polonyum üreten ülkeden geldikleri için incelemelerde yer alacağı düşünülüyor.

Uzmanlar, Arafat’ın doku ve kemiklerinden geriye çok az kalıntı kalmış olacağını, giysi parçalarından yararlanma şansının da düşük olduğunu belirtiyor. Polonyumun yarı ömrünün birçok radyoaktif materyale göre daha kısa olması ve doğada kısa sürede çözülmesi, bu maddenin kullanılmış olması halinde ortaya çıkarılma şansını da azaltıyor.



Filistin ön inceleme yaptı



Uzmanların açıklamalarına rağmen, filistinliler Arafat’ın mezarında ön incelemeler yaptıklarını ve elde ettikleri bilgileri analiz edilmesi için Fransa’ay göndereceklerini belirtti.

Ancak Arafat’ın ailesinde soruşturma sürecinden rahatsız olanlar da var. Arafat’ın yeğeni Nasır El Kidva, mezar açılması ve analiz sürecinin “rahatsız edici ve ölen bir kişiye saygısızlık olduğunu” belirtti. El Kidva, yapılacak analizlerin sonucunda “Filistinlilerin yararına bir sonuç elde edilmeyeceğini” ifade etti.

El Kidva, “Bunu anlamak zor. Fransızlar zaten Arafat’ın ölümünde gerekli olan tüm numuneleri aldı” dedi.