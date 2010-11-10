-ARAFAT'A AİT BİNLERCE EŞYA MÜZEDE RAMALLAH (A.A) - 10.11.2010 - Müteveffa Filistin lideri Yaser Arafat'a ait binlerce obje ve eşya, Batı Şeria'da yapılmakta olan müzede sergilenecek. Hayatının son 3 yılını İsrail askerlerinin kuşatması altında geçirdiği Ramallah'taki müzede, Arafat'ın ölümünden 2 hafta önceki helikopter yolculuğunda giydiği son kefiye de sergileniyor. Sergilenen eşyalar arasında fotoğraflar, silahlar, güneş gözlükleri, askeri üniformalar, radyo ve bir Kuran da bulunuyor. Yaser Arafat Vakfı'ndan bir yetkili, Arafat'ın son günlerinde giydiği kefiyesinin yıkanmadığını, üzerindeki sarı lekeyle sergileneceğini söyledi. Sergide yer alan transistörlü radyo ve Kuran'ın, 1967 Arap-İsrail savaşında Arafat'ı kız kardeşinin evinde saklayan 86 yaşındaki Fayiz Muhammed tarafından bağışlandığı belirtildi. Arafat'a ait eşyaları toplamak ve tasnif etmenin, eşyalar geniş bir Arap coğrafyasına dağıldığı için yavaş gittiği belirtildi. 3,4 milyon dolara mal olması beklenen müze binasının yapımına 2 ay önce başlandığı ve bir yıl içinde açılmasının beklendiği bildirildi. Yeni binanın, Arafat'ın son yıllarını geçirdiği karargahının bir kanadına bağlandığı belirtildi.