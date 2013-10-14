'Arafat zehirlenerek öldürüldü'

Filisin'in efsane lideri Yaser Arafat'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Arafat'ın radyoaktif "polonium 210" ile zehirlendiği belirtildi.



İngiliz tıp dergisi "Lancet" geçtiğimiz yıl İsviçreli bilim insanlarının Arafat'ın ölmüyle ilgili yaptığı araştırmanın bir benzerini yayımladı.

Buna göre Arafat radyoaktif "polonium 210" ile zehirlendi. İsviçreli bilim insanları Filistin lideri Arafat'ın kanında ve giysilerinde yüksek düzeyden radyoaktif unsur bulmuştu.

Lozan Üniversitesi'ndeki uzmanlar Arafat'ın poloniumla zehirlenmiş olabileceğine dair kanıta sahip olduklarını da açıklamıştı.

Filistin'in Ramallah kentinde rahatsızlandıktan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te askeri bir hastaneye kaldırılan Yaser Arafat 2004 yılında yaşamını yitirmişti.