'Aradıkları cevabı bu akşam vereceğim'

T24– 1. Ordu Komutanı olduğu dönemde darbe planı hazırlamakla suçlanan ve Taraf gazetesinin yayımladığı dosyada “Balyoz Sıkıyönetim Komutanı” olarak geçen emekli Orgeneral Çetin Doğan, “ekranda tartışma” çağrısında bulundu. Bu akşam Habertürk'te katılacağı program için çağrısını yineleyen Doğan, Taraf gazetesi temsilcilerinin “karşısına çıkmaktan kaçındıklarını” söyledi. Taraf yöneticileri ise, ses bandı dökümlerinden yayımladıkları konuşmasının çarpıtıldığnı öne süren Doğan'ın makaslandığını öne sürdüğü bölümün 21 Ocak Perşembe günü gazetede aynen yer aldığını vurguladılar.

Doğan, T24'e gönderdiği açıklamada, hakkındaki iddialar için “iğrenç” ifadesini kullandı. Doğan, şu görüşleri dile getirdi:

“Dün (25 Ocak 2010) tarihinde hakkımda ortaya atılan iğrenç iddialara cevap vermiş ve iddia sahiplerini son kere ekran başına davet ederek, iddialarını yüzleşme suretiyle ispatlamalarını istemiştim. Yaptığım çağrının gerçekleşmesi için, Sayın Fatih Altaylı’nın 'Teke Tek' programına çıkma davetini hiçbir tereddüt göstermeden kabul ettim. Tek istediğim iğrenç iddiaları gerçekmiş gibi gazetelerinde yayınlayan 'silahşörlerin' de ekrana çıkmaları, tartışmaların 'medenice' yapılması, konuşmalarımın hiçbir surette kesilmesine imkân verilmemesinden ibaret olmuştur.

Şu ana kadar aldığım bilgiye göre, iddia sahiplerince Sayın Fatih Altaylı’nın ve benim davetim kabul edilmemiş, iddialarını bir süre daha arkamdan sürdürebilmek için, ekrana karşıma çıkmaktan kaçınmış bulunmaktadırlar. Bu durumda, ilanı verilmiş bir programa son anda çıkmaktan sarfınazar etmemin; hem program için hazırlık yapan ve hem de programa katılacaklarını öğrendiğim konuklara(Sayın Mehmet Tezkan, Sayın Mehmet Faraç, Sayın Mehmet Metiner, Sayın Fikri Akyüz) saygısızlık olacağını düşündüm. Ayrıca bunu saçma sapan yorumlara neden olabilecek bir malzeme olarak kullanılabileceği düşüncesiyle, bu akşam (26 Ocak) saat 20:00’de Haber Türk ekranlarında canlı olarak yayınlanacak programa katılacağım.”





'Aradıkları cevabı bu akşam vereceğim'





Türkiye'nin gündemini değiştiren, Başbakan Erdoğan'ın “varlığından haberdar olduğu” mesajını verdiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın incelediğini duyurduğu dosyada imzaları bulunan Taraf Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar, Yazı İşleri Müdürü Yıldıray Oğur ve Mehmet Baransu'nun CNN Türk'te katıldıkları programı “gülerek” izlediğini belirten Çetin Doğan, şöyle devam etti:





“Aradıkları cevabı bu akşam kendilerine vereceğim. Umarım ekranda karşıma çıkmama konusundaki kararlılıklarını bozarlar da, toplumumuzu rahatsız eden 'pehlivan hikâyeleri' tefrikasına son nokta konur. Haber Türk kanalı ile iddia sahiplerinin ellerinde olduğunu söyledikleri 5000 sayfalık dokümanlardan sadece bana ait ses kayıtları ile imzamın bulunduğu belgeleri istedim. Umarım ekranda verdikleri sözü tutarlar...”





Taraf: Yayımlanmadığını söylediği sözler gazetede çıktı





Bu arada Çetin Doğan, 25 Ocak Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, 5-7 Mart 2003'te Selimiye Kışlası'nda yapılan plan seminerinde “irticalen” bir konuşma yaptığını duyurmuştu. Doğan, banda kaydedilen bu konuşmanın özetini yayımlayan Taraf'taki ifadelerin kendisine ait olduğunu, ancak “bazı basın kuruluşları”nın sözlerinin bazı bölümlerini yayımlamaktan kaçındığını öne sürmüştü. Doğan, “yayımlanmayan” sözlerine örnek olarak da şu ifadeleri göstermişti:

"Şimdi arkadaşlar, bu bir jenerik senaryo ama günümüzdeki gelişmelerle bir paralellik taşıyor. Eee, olasılığı en yüksek tehlikeli bir senaryo olarak öngördüğümüz konuda kısaca burada anlatıldı ayrıntılı olarak...

Genelkurmay Başkanı’na Kuvvet Komutanına diyeceğim ki... Bu tabi, öngördüğümüz senaryonun içerisinde öngördüğüm bir çözüm tarzı hani bugün de gidip onu şu anda yapın diye gideceğim yok yanlış anlamayın.....”

Taraf gazetesi yöneticileri Doğan'ın sözleri içinde bu bölümleri de yayımladıklarını söylediler.

Doğan'ın “bazı basın kuruluşlarının yayımlamaktan kaçındığını” savunduğu bu sözler, Taraf gazetesinin 21 Ocak Perşembe günü yayımlanan sayısında “Her şey bir oyun değildi” başlığını taşıyan bant dökümü metninde aynen yer alıyor.