Aradığınız 'Hizbullahçı şu an Hollanda'da

T24 - Hakkında 'yakalama kararı' bulunan Hizbullah sanığı Abdulvahap Ekinci, İstanbul'dan uçakla Hollanda'ya gitti ve siyasi iltica istedi. Hizbullahçılardan 8 aydır haber alınamıyor.



Radikal gazetesinin haberine göre, Hizbullah ana davasının sanıklarından olan ve hakkındaki dava Yargıtay’da bozulunca ‘yakalama kararı’yla aranmaya başlanan Abdulvahap Ekinci’nin 30 Ocak 2011’de elini kolunu sallayarak hava yoluyla Hollanda’ya gittiği, orada iltica talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Ekinci, talepte bulunurken, Hizbullah’ı ‘sosyal bir örgüt’ olarak anlatmış. Radikal gazetesinin haberine göre Hollanda’nın iltica talebiyle ilgili kararını henüz vermedi.



Beykoz’da 17 Ocak 2000’de düzenlenen operasyonda Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu ölü olarak ele geçirilmiş, baskınlarda örgütün birçok yönetici ve üyesi tutuklanmıştı. Hizbullah ‘ana davası’nda yargılanan sanıklar 188 öldürme ve 84 yaralama olayından sorumlu tutulmuştu. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın sanıklarından biri de Abdulvahap Ekinci’ydi. 30 Aralık 2009’da ‘örgüte üye olmak’tan ceza alan Ekinci, karar günü tahliye edildi.



Bir yıl sonra geçen 1 Ocak’ta tutukluluk sürelerini düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 102. maddesi yürürlüğe girdi. Hizbullah sanıkları serbest kalınca büyük tepki oluştu. Ekinci, yurtdışına çıkmaya karar verdi. Bu arada Yargıtay da Ekinci’nin ‘örgüt üyeliğinden’ değil, ‘örgüt adına silah kullanmak’tan yargılanması gerektiğini belirterek kararı bozmuş ve sanık hakkında ‘yakalama kararı’ da çıkarılmıştı.



Türkiye’de bulunamayan Ekinci’nin izini Hollanda’da mülteci başvuru belgesinde buldu. Belgeye göre Ekinci, Hizbullah sanığıyken 2001’de iltica eden eniştesi Abdurrahman Alpsoy’u ziyaret için 30 Ocak 2011 saat 07.55’te İstanbul’dan güvenlik engeline takılmadan Amsterdam’a uçtu. 2 Şubat’ta ise Ter Apel şehrinde siyasi mülteci başvurusunda bulundu. 4 Şubat 2011’de Türkiye’den belgeler geldi. Mülteci bürosundaki soruşturmada Ekinci Hizbullah’ın iddia edildiği gibi bir ‘terör örgütü’ olmadığını, sosyal, kültürel ve dini aktivitelerden oluşan bir örgüt olduğunu savundu. Hollanda başvuruyla ilgili kararı henüz vermedi.

