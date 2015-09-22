"Aradığı lüksü bulamayan IŞİD militanları örgütü terk ediyor"

Radikalleşme uzmanlarının raporuna göre IŞİD'e katılanlara vaat edilen lüks ürünler ve arabalar verilmeyince örgütten ayrılanların sayısı arttı.

Uluslararası Radikalleşme ve Siyasi Şiddet Araştırmaları Merkezi (ICSR), IŞİD militanlarının örgütten ayrılma gerekçelerini incelediği bir rapor yayımladı.

Independent gazetesinin haberinde göre raporda, 17 farklı ülkeden IŞİD'e katılan fakat daha sonra örgütten ayrılan 58 kişiyle yapılan görüşmeler yer alıyor.

Görüşmelerin ardından militanların örgütü terk etme gerekçeleri dört maddeyle listeleniyor: IŞİD kontrolündeki hayatın acımasız ve hayal kırıklığı yaratan gerçekleri, örgütte kendilerine verilen görevlerin sıkıcı olması, maruz kaldığı şiddet ve örgüt içi yolsuzluk.

Hayal kırıklığına gerekçe olarak IŞİD'in propaganda videolarında vaat edilen lüks yaşam tarzının gerçeği yansıtmadığı gösteriliyor.

Verilen görevleri sıkıcı bulanlar da aktif savaşa dâhil olmamaktan şikâyetçi oluyor ve yabancı savaşçıların sömürüldüğünü söylüyor.

Örgüt içi ırkçılık

IŞİD'den ayrılanlar arasında, örgütün sivillere ve tutsaklara yönelik zulmünü ve bazı savaşçıların da komutanları tarafından öldürülmesi gerekçe gösterenler de var.

Rapora göre IŞİD'den ayrılan bir militan, örgütün Esad hükümetiyle mücadeleden çok diğer Sünni gruplara karşı savaşmasını da eleştiriyor.

IŞİD içindeki tartışmalar ve liderlerin örgüt içindeki 'casuslar ve hainler' konusundaki takıntıların da militanların IŞİD'i terk etme gerekçeleri arasında sayılıyor.

Örgüt içindeki yolsuzluktan şikâyetçi olanlar da yabancı savaşçılara ayrıcalıklı davranılmasını ve ırkçılık yapılmasını eleştiriliyor. Habere göre Hindistan'dan örgüte katılan bir militana 'derisinin renginden dolayı' tuvalet temizleme görevi verildi.

Independent'ın haberine göre raporun açılış paragrafında, İngiliz bir IŞİD militanının ICSR'de görevli araştırmacı Shiraz Maher'i arayıp 'IŞİD'in cihat anlayışının Müslümanların Müslümanlara karşı mücadelesi' olduğunu ve Esad'ın unutulduğunu' söyledi.