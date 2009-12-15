Aradığı babasını Facebook'ta buldu

Annesinin anlattıklarından yola çıkan Jess, Facebook’ta hesabı olan Kevin Roberts’a “Merhaba, sizin uzun zamandır aradığım babam olduğunuza inanıyorum. Şu anda 14 yaşındayım ve artık temas kurmamızın zamanının geldiğini düşündüm. Umarım benimle iletişim kurarsınız” yazarak mesajına olumlu cevap beklemeye başladı. Mesajı görünce 1995’te Broadley’in annesi Helen’le kısa bir birlikteliği olduğunu hatırlayan Roberts, “Jess’in profil fotoğrafını gördüğümde benim bir parçam olduğunu anladım” diyor. Karısından yeni boşanan ve Noel’i yalnız geçirmeye hazırlanan 43 yaşındaki Roberts, Facebook hesabını yeni oluşturmuş. “Bu inanılmaz. Hep bir kız evlat özlemi çekmiştim” diyen Roberts şimdi mutlu olduğunu anlatıyor. Genç kızın annesiyse “Kevin’la tekrar konuşmak biraz tuhaf ama Jess’i çok mutlu ettiği için minnettarım” diyor.