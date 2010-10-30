Araçta arkadaşı ölen sürücü kaçtı

T24 - Kütahya'da minibüs bankete çarparak kaza yaptı, araç içerisinde bulunan Halil Tuna yaşamını yitirdi, kardeşi İsmail Tula ise yaralandı. Kazada, yara almadan kurtulan minibüsün şoförü Hikmet Özdemir, arkadaşı Halil Tuna’nın öldüğünü görünce olay yerinden kaçtı.
Kütahya - Tavşanlı karayolu Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü önünde, bugün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre Tavşanlı istikametine giden Hikmet Özdemir yönetimindeki 43 FN 878 plakalı köy minibüsü, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda bankete çarptı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle ön koltukta oturan 38 yaşındaki Halil Tula ile 32 yaşındaki kardeşi İsmail Tula minibüsün camından dışarı fırladı. Halil Tuna olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan İsmail Tula ise 112 ambulansıyla Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görgü tanıkları, kazada yara almayan kurtulan minibüs şoförü Hikmet Özdemir'in, Halil Tula'nın öldüğünü öğrenince, olay yerinden kaçtığını öne sürdü. Hikmet Özdemir'in minibüsüyle köylere yolcu taşıdığı, hayatını kaybeden Halil Tula ile kardeşi İsmail Tula ile arkadaş oldukları öne sürüldü.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olay yerinden kaçan minibüs şoförü Hikmet Özedemir'in yakalanması için çalışmaların sürdüğünü, hayatını kaybeden Halil Tula'nın cesedinin Evliya Çelebi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını bildirdi.