Araçta alkol testi aleti bulundurmak zorunlu oluyor

Fransa trafikte 1 Temmuz Pazar günü araçlarda alkol testi aleti bulundurma zorunluluğuyla yeni bir uygulama başlatıyor.

Hedef ülkede ölümcül trafik kazaların önüne geçilmesi bekleniyor. Ölümle sonuçlanan kazaların üçte birinin alkolden meydana geldiği Fransada trafiğe çıkan her araç pratik alkol testi aletini beraberinde bulunduracak. Fransaya gelen turistler, yabancı plakalı araçlar, motosiklet, ağır vasıtalarda alkol testi aletini araçlarında eksik etmeyecek. Her yerde satılan alkol testi aleti market, eczane, tütün bayilerinde fiyatları 1,50-2,00 Euro arasında satışa sunuluyor.

Cezası var

Uygulama tarihi yaklaştıkça Fransızlar alkol testi aleti satışını hızlandırdı. Şimdiden çoğu marketlerde alkol testi aleti bulmak zorlaştı. Araçlarında alkol testi bulunmayan sürücülere Kasım ayından itibaren 11 Euro trafik cezası kesilecek.

Birkereye mahsus kullanılan pratik alkol testi aleti balon şeklinde şişirilip, nefesteki alkol oranını topluyor. Balonun üfleme noktasında bulunan silindir şeklindeki ölçekte kişinin alkollü olup olmadığını öğreniyor. Alkol testi aletleri şimdiden Fransaya komşu ülkelerde satışa sunuldu. Trafikte alkollü araç kullananları ağır cezalar bekliyor. Sürücünün kanında 0,5-0,8 arası promil alkol tespit edilene 90-750 Euro arası para cezası kesiliyor. Kanda 0,8 oranını geçenlere iki yıla kadar hapis ve 4500 Euro'ya kadar para cezası bekliyor. Fransada polis trafik denetimlerini artırıp araçlarda alkol testi kontrolü yapıp sürücülere alkol testi uyguluyor. Alkollü araç kullananların ehliyetlerinede el konuluyor.