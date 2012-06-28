T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Araçta alkol testi aleti bulundurmak zorunlu oluyor

Fransada trafiğe çıkan her araç pratik alkol testi aletini beraberinde bulunduracak

28 Haziran 2012 22:58

 

Fransa trafikte 1 Temmuz Pazar günü araçlarda alkol testi aleti bulundurma zorunluluğuyla yeni bir uygulama başlatıyor.
 
Hedef ülkede ölümcül trafik kazaların önüne geçilmesi bekleniyor. Ölümle sonuçlanan kazaların üçte birinin alkolden meydana geldiği Fransada trafiğe çıkan her araç pratik alkol testi aletini beraberinde bulunduracak. Fransaya gelen turistler, yabancı plakalı araçlar, motosiklet, ağır vasıtalarda alkol testi aletini araçlarında eksik etmeyecek. Her yerde satılan alkol testi aleti market, eczane, tütün bayilerinde fiyatları 1,50-2,00 Euro arasında satışa sunuluyor.
 
 

Cezası var

 
 
Uygulama tarihi yaklaştıkça Fransızlar alkol testi aleti satışını hızlandırdı. Şimdiden çoğu marketlerde alkol testi aleti bulmak zorlaştı. Araçlarında alkol testi bulunmayan sürücülere Kasım ayından itibaren 11 Euro trafik cezası kesilecek.
 
Birkereye mahsus kullanılan pratik alkol testi aleti balon şeklinde şişirilip, nefesteki alkol oranını topluyor. Balonun üfleme noktasında bulunan silindir şeklindeki ölçekte kişinin alkollü olup olmadığını öğreniyor. Alkol testi aletleri şimdiden Fransaya komşu ülkelerde satışa sunuldu. Trafikte alkollü araç kullananları ağır cezalar bekliyor. Sürücünün kanında 0,5-0,8 arası promil alkol tespit edilene 90-750 Euro arası para cezası kesiliyor. Kanda 0,8 oranını geçenlere iki yıla kadar hapis ve 4500 Euro'ya kadar para cezası bekliyor. Fransada polis trafik denetimlerini artırıp araçlarda alkol testi kontrolü yapıp sürücülere alkol testi uyguluyor. Alkollü araç kullananların ehliyetlerinede el konuluyor.
 

ETİKETLER

alkol testi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24