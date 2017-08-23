Araçta 11 kilo 400 gram eroin ele geçti

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de polis ekipleri tarafından kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada gizli bölümlere saklanmış 11 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kaynaşlı mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptılar. Polis ekiplerinin narkotik köpeği eşliğinde yaptıkları aramada aracın gizli bölmelerine saklanmış pet şişeler içerisinde eroin ele geçirildi. Araçta yapılan geniş çaplı aramada 15 pet şişe içerisinde 11 kilo 400 gram eroin bulunurken araç sürücüsü gözaltına alındı.

İsmi açıklanmayan otomobil sürücüsü, işlemlerinin ardından \'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak\' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



FOTOĞRAFLI