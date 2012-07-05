'Yolların kralı'na ilk ceza kesildi

Bursa'daki trafik polisleri, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren kanun gereği arkasında yazı olan kamyonların sürücülerine 72 lira ceza kesti.

Yollarda 'ekmek mücadelesi' verirken, uzun süre ailelerinden ayrı kalan kamyoncular duygularını kendilerine has ifadelerle dışa vuruyor. Sürücüler, duygularını kamyonlarının tozluk veya kasalarına astıkları yazılarla ifade etmeye çalışıyor. Trafik ekipleri ise bu ay başında uygulamaya başlanan Türk Ticaret Kanunu kapsamında kamyon arkası yazılara yönelik denetimleri artırdı. Ekipler, ticarî araçların önü, arkası ve yanındaki yazılar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2. maddesine göre 72 lira para cezası yazıyor.

Fatih Karakılıç'ın Zaman'da yer alan haberine göre, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca kamyoncular artık araçlarına duygu ve düşüncelerini aktardıkları yazıları yazamayacak. Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada, kullandığı kamyonun arkasında yazı olan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 72 TL ceza kesildi.

Bursa-İzmir karayolunda 'kamyoncu edebiyatı uygulaması' yapan Trafik Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sürücülerin dikkatini dağıttığı ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle, arkasında ve kapılarında yazı bulunan kamyon sahipleri ve sürücülerine ceza yazarak uyarıda bulundu. Ekipler, Karayolları Trafik Kanunu'nun, özel izin almadan araçların dışında bulundurulması mecburi işaretlerden başka işaret ve benzeri donanımları bulundurmanın suç olduğunu hatırlatarak, hem araç sürücülerine hem de araç sahiplerine 72'şer lira para cezası kesti. Uygulamada kamyonlarında reklam yazısı bulunan ancak bunu ruhsata işlemeyen sürücülere de ceza kesildi. Bazı sürücüler ise kurallara riayet ederek araç üzerinde bulunan reklam yazılarını ruhsata işletti. Artan denetimlerin yazıların azalmasında etkili olduğunu kaydeden yetkililer, uygulamanın devam edeceğini belirtti.

Ekiplerin denetiminde kamyonun kapı boşluğunda inşaat şirketinin reklamı yazıldığı için 72 lira para cezasına çarptırılan kamyon şoförü Zeki Güler, "İşe bir hafta önce başladım. Herhangi bir yazı yazılmaması lazımmış, bilmiyordum." diyerek tepkisini dile getirdi. Yürürlüğe giren kanundan haberinin olduğunu kaydeden ancak ceza yemekten kurtulamayan bir sürücü, "Bir daha aracımın arkasına yazı yazmayacağım. Gittiğim yerde söküp atacağım." dedi.

Kamyon yazılarından bazıları

Sık sık rastlanılan kamyon yazılarından bazıları şöyle: "Bir sana, bir de sabah uykusuna hastayım", "Bir sen değil herkes hasta", "Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım", "Yollar gidişime, kızlar duruşuma hasta", "Önünü görmeden sollama, eve acı haber yollama", "Kuzu kurdun, yol Ford'un", "Âşıksan vur saza, şoförsen bas gaza", "İstedim vermediler; sen şoförsün dediler", "Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun", "Uzaktan seveceğim, senin haberin olmayacak", "Sollama beni, mahcup ederim seni", "Tek rakibimiz, Türk Hava Yolları."