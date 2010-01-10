T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Araçların yüzde 40'ı ilk muayeneyi geçemedi

2009 yılında 5 milyon 100 bin adet aracın muayenesini yaptıklarını, araçların yüzde 40'ının ilk muayeneleri geçemediğini bildirdi.

10 Ocak 2010 02:00

T24 - TÜVTURK Araç Muayene İstasyonları Genel Müdürü Naci Başerdem, 2009 yılında 5 milyon 100 bin adet aracın muayenesini yaptıklarını ve bu araçların yüzde 40'ının birinci muayenelerinde başarılı olamadığını bildirdi.

Başerdem, İstanbul'da araç parkının yaşının, motosikletler ve traktörler hariç 12 olduğunu ifade ederek, Anadolu'da bu rakamın, motosiklet ve traktör hariç 17'lere çıktığını, İstanbul'a göre 4-5 yaş fark olduğunu belirtti. Başerdem, şöyle konuştu:

''2009 yılında 5 milyon 100 bin araç muayenesi yapıldı. Bu araçların yüzde 40'ı birinci muayenelerinde başarılı olamadı. Bu araçların toplam adedi 2 milyon 60 bin. Bunların bir kısmı emniyetsiz bir kısmı da ağır kusurluydu. Muayene tekrarları ücretli yeniden muayeneler ile birlikte istasyonlarda yapılan toplam muayene adedi 7 milyon 250 bin adet.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24