Araçların yüzde 40'ı ilk muayeneyi geçemedi

T24 - TÜVTURK Araç Muayene İstasyonları Genel Müdürü Naci Başerdem, 2009 yılında 5 milyon 100 bin adet aracın muayenesini yaptıklarını ve bu araçların yüzde 40'ının birinci muayenelerinde başarılı olamadığını bildirdi.



Başerdem, İstanbul'da araç parkının yaşının, motosikletler ve traktörler hariç 12 olduğunu ifade ederek, Anadolu'da bu rakamın, motosiklet ve traktör hariç 17'lere çıktığını, İstanbul'a göre 4-5 yaş fark olduğunu belirtti. Başerdem, şöyle konuştu:



''2009 yılında 5 milyon 100 bin araç muayenesi yapıldı. Bu araçların yüzde 40'ı birinci muayenelerinde başarılı olamadı. Bu araçların toplam adedi 2 milyon 60 bin. Bunların bir kısmı emniyetsiz bir kısmı da ağır kusurluydu. Muayene tekrarları ücretli yeniden muayeneler ile birlikte istasyonlarda yapılan toplam muayene adedi 7 milyon 250 bin adet.''

