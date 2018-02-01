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Araçların radyatör ve akülerini çalan şebeke yakandı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde araçların ön kaputunu açarak radyatör ve akülerini çalan 3 kişi yakandı

01 Şubat 2018 21:39

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde araçların ön kaputunu açarak radyatör ve akülerini çalan 3 kişi yakandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.
Kahramankazan ilçesinde otomobillerin herhangi bir yerine zarar vermeden ön kaputunu açarak radyatör, akü ve karbüratörlerinin çalınması ile ilgili artan hırsızlık olayları üzerine polis ekip ekip oluşturdu. Polisin yaptığı araştırmada uyuşturucu şüphelisi listesinde bulunan ve oto sanayi7e tamirci olarak çalışan  Enver Ş. gözaltına alındı. Sorgusunda paraya daha kolay çevrilen araç parçalarını çaldıklarını itiraf eden Enver Ş. (27) diğer iki arkadaşının da adını verdi. Bunun üzerine Orhan Ç. (24) ve Ferit S. (25) de gözaltına alındı. 3 şühpeli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

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