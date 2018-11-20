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Araçların lastiklerini kesen ve ayakkabı çalan şüpheli tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de park halindeki çok sayıda aracın lastiklerini kesen bir siteden de kapı önüne bırakılan ayakkabıları çalan M

20 Kasım 2018 19:49

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR\'de park halindeki çok sayıda aracın lastiklerini kesen bir siteden de kapı önüne bırakılan ayakkabıları çalan M.A.Ş. polisin takibi sonucu yakalanıp, tutuklandı.
Kent merkezinde son günlerde park halindeki çok sayıda aracın lastiklerinin kesilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiperi araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, yaşı 18\'den küçük olan M.A.Ş. olduğu belirlendi. Nar Beldesi Baş Mahallesi\'ndeki bir siteden de kapı önüne bırakılan ayakkabıları çaldığı tespit edilen M.A.Ş.  polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü\'nce ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede \'mala zarar verme\' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

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