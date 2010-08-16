Araçlardan ayakbastı parası alınacak...

T24 - Trabzon'un Uzungöl Belediye Başkanı, beldeye gelen her araçtan "otopark ücreti" adı altında para alınması uygulamasını bir adım daha ileri götürüyor. Önümüzdeki yıl belde girişine kapı yaptırılarak, araçlardan "ayakbastı parası" alınması planlanıyor

Trabzon'un doğa cenneti Uzungöl beldesi tam bir turist kapısı... Uzungöl'e, her yıl 500 bin civarında yerli ve yabancı turist geliyor. Belde hem SİT hem de özel çevre koruma alanı.

Ancak beldenin Saadet Partili Belediye Başkanı Abdullah Aygün, son günlerde "garip" uygulamasıyla gündemde. Beldeye konaklamak için gelenlerin dışındaki günübirlik turistlerden -ilçede otopark olmamasına rağmen- otopark ücreti adı altında 2 lira para alınıyor. Beldenin herhangi bir yerine park etmiş yabancı her araç sahibinden bu ücret tahsil ediliyor. Sıra dışı uygulamanın mimarı başkan Aygün, "Yasadışı iş yapmıyoruz" sözleriyle uygulamasını savunuyor.

"Bütçe az ne yapalım"

Sabah Gazetesi'nden Ulaş Özdemir ve Ümit Uzun'un haberine göre, Başkan, olmayan otoparkın ücretini neden aldığını da "Devletten bize her ay 40 bin lira ödenek gönderiliyor. Bunun 38 bini personel gideri, geri kalan 2 bin lirayla nasıl hizmet yapacağım. Haliyle uygulamam yadırganmamalı, desteklenmeli. Turizm sezonunda buraya her gün 20 bin insan geliyor. Sadece çöpün toplanması dünyanın parası. Bu bütçeyle altından kalkamayacağım için böyle bir yönteme başvurdum" sözleriyle açıklıyor.

Otobüsle 20 TL giriş

Ancak başkanın tek sıra dışı uygulaması otoparksız otopark ücreti değil. Başkan Aygün, çok tartışılacak bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre belediye, Uzungöl'ün girişine kapı yaptırarak giren her araçtan giriş ücreti almaya hazırlanıyor.

"Projesi bitmek üzere" diyen Aygün "Kapı otomatik olacak. Uzungöl'deki tesis sahiplerine ve yöre halkına kart dağıtacağım. Gelen turistlerden ise araç başına para alacağım. Fiyatlandırmayı da kafamda oluşturdum. Otobüs 20, minibüs 10, küçük araçlar 5 lira verecek. Herkes istediği gibi girip çıkamayacak. Burası Trabzon'un oturma odası, Türkiye'nin ise gözbebeği. Kapı işine elbette karşı çıkanlar olacaktır. Ben onlara saygı duyuyorum, onlar da bana duysunlar" dedi. Başkan projesinde ısrarlı ancak yetkililer "olmaz" diyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Uzungöl'ün milli park sınırları içinde olmadığını, kapıdan ücret alma uygulamalarının milli parklarda yapıldığını belirterek, "Bu işi yapacak tek kurum biziz. Eğer bugüne kadar yapmamış isek, nedeni milli park olmamasındadır. Uzungöl özel çevre koruma alanı. Haliyle oradan izin alması gerekiyor. Bu iznin çıkması yasal olarak mümkün gözükmüyor" dediler. Yetkililer otopark uygulamasının ise kendilerini bağlamadığını dile getirdiler.

'Doğa parayla satılır mı ?'

Uzungöl'teki tesis sahipleri Aygün'ün hem otopark ücreti almasına hem de kapı yaptırmasına karşı. Tesis sahipleri şunları söylüyor:

İsmail Yazıcı (Otel işletmecisi): Başkan otopark ve kapı işinde yanlış yapıyor. Allah'ın verdiği bu güzellik parayla satılır mı? Hiçbir şey yapmadan, proje üretmeden 'nasıl olsa hazır turist geliyor, onlardan para alayım' düşüncesiyle hareket ederseniz turistleri kaçırtırsınız. Bunun adı turist sömürüsüdür.

Niyazi Sezgin (Otel işletmecisi): Biz başkanı buraya turistlerden 'sadaka' toplasın diye getirmedik. Uzungöl'ün girişinde hem otopark ücreti alarak hem de kapı yaptırarak para toplayacak olması çok saçma. Otoparkını belli bir yere yaparsın olur. Ama otopark yapmadan para alırsan hazıra konarsın. Başkan hazıra konuyor. Hem burası milli park değil. Milli park olsa anlarım. Kapıyı yaparsın. O zaman da parayı Orman Bakanlığı alacak. Bu işi yapamaz.

Salih Kul (Restoran işletmecisi): Kapı işini kısmen makul karşılıyorum. Ama otopark uygulamasına karşıyım. Başkan gelenlerin yüzde 70'inin çöpüyle uğraşıyor. Kapı olayı bizi olumsuz etkileyebilir.

Cemil Bayram (Restoran işletmecisi): Uzungöl'ün tuvaleti bile yok. Başkan mazeret üreteceğine önce tuvalet yapsın. Kapı işi çok yanlış olur. Bir anlamda insanları yontmadır. Uzungöl'e gelenlerden ayakbastı parası alacak. Başkan turistleri buraya nasıl çekeceğiyle ilgili projeler üretsin, turistleri kaçıracak projeleri bıraksın.

'Para alırsa ben gelmem'

Turistler de uygulamanın turistleri kaçıracağı görüşünde. Fransa'dan gelen Durmuş ve Yeter Atılgan çifti, "Doğa parayla satılmaz. Turistler o uygulamaya tepki gösterip gelmez. Mesela biz gelmeyiz" diyor. Tur rehberi Özge Güdü ise projeye "kerhen" destek veriyor. Güdü, "Eğer aldığı paranın karşılığında ciddi yatırımlar yapacaksa olabilir" görüşünü dile getiriyor.