Araçlar ilk muayeneye takıldı

65 ildeki özel istasyonlarda yapılan muayenelerde araçların yüzde 40'ı ilk girişlerinde onay alamadı.



Kara Ulaştırma Genel Müdürü Talat Aydın'ın verdiği bilgilere göre bu dönemde Türkiye çapında 773 bin 281 araç muayeneye girdi. Bunlardan 25 bin 447'si emniyetsiz, 284 bin 121'i ağır kusurlu, 422 bin 515'i hafif kusurlu, 41 bin 198 adedi kusursuz bulundu. Aydın, araçların yüzde 40'ının ilk muayenelerinde onay alamadığını, kusurları giderilenlerin tekrar muayene edilerek onaylandığını söyledi. Aydın, 8 bin 277 adet aracın ise ikinci muayeneden de geçemediğini ifade etti. Bugüne kadar çekici, kamyon, tanker, minibüs, otobüs cinsinde toplam 106 bin aracın muayene edildiğini, bunlardan 53 bin adedinin ağır kusurlu bulunduğunu vurgulayan Aydın, "Büyük araçların yüzde 53'ü ilk muayanelerinde onaylanmadı" dedi.

