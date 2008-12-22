T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Araçlar ilk muayeneye takıldı

65 ildeki özel istasyonlarda yapılan muayenelerde araçların yüzde 40'ı ilk girişlerinde onay alamadı.

22 Aralık 2008 02:00

65 ildeki özel istasyonlarda yapılan muayenelerde araçların yüzde 40'ı ilk girişlerinde onay alamadı.

Kara Ulaştırma Genel Müdürü Talat Aydın'ın verdiği bilgilere göre bu dönemde Türkiye çapında 773 bin 281 araç muayeneye girdi. Bunlardan 25 bin 447'si emniyetsiz, 284 bin 121'i ağır kusurlu, 422 bin 515'i hafif kusurlu, 41 bin 198 adedi kusursuz bulundu. Aydın, araçların yüzde 40'ının ilk muayenelerinde onay alamadığını, kusurları giderilenlerin tekrar muayene edilerek onaylandığını söyledi. Aydın, 8 bin 277 adet aracın ise ikinci muayeneden de geçemediğini ifade etti. Bugüne kadar çekici, kamyon, tanker, minibüs, otobüs cinsinde toplam 106 bin aracın muayene edildiğini, bunlardan 53 bin adedinin ağır kusurlu bulunduğunu vurgulayan Aydın, "Büyük araçların yüzde 53'ü ilk muayanelerinde onaylanmadı" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24