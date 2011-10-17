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Politika

Araçlar Bakanlara tahsis edilmiş KIZILCAHAMAM (A.A)

17 Ekim 2011 14:01

-Araçlar Bakanlara tahsis edilmiş KIZILCAHAMAM (A.A) - 17.10.2011 - AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, eski Milli Eğitim bakanlarının özel kalem müdürlerine araç tahsis edildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bu araçların korumaların kullanımı için bakanların emrine tahsis edildiği belirtildi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: ''Bugün bir gazetede eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Sayın Hüseyin Çelik ve Sayın Nimet Çubukçu'nun özel kalem müdürlerine araç tahsis edildiği şeklinde bir haber yer almıştır. Söz konusu araçların özel kalem müdürleri ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bu araçlar, korumaların kullanımı için Sayın Bakanların emrine tahsis edilmiştir.  Bilindiği gibi birinci derecede korunması gereken kişilerle ilgili koruma araçları ya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ya da kurumlarınca sağlanır. İşin özü budur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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