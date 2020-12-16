Aracıyla tekneye çarptı: Bu 2020 bize iyi gelmedi, bu yıldan kurtulmak istiyorum

Sinop'ta kontrolden çıktıktan sonra takla atan ve mendireğe düşüp balıkçı kayığına çarparak duran aracın sürücüsü Necdet Dikmen, "Denize düşmekten son anda kurtuldum. Geri vitese taktım sanıyordum. Oysa ileri vitesi takmışım. Bu 2020 yılı bize iyi gelmedi. 2020 yılından kurtulmak istiyorum" dedi

Sinop'ta önceki gün kent merkezindeki mendirek alanında bir trafik kazası meydana geldi. Necdet Dikmen yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu mendirekten düşerek, deniz kıyısındaki balıkçı kayığına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araç, denize düşmekten son anda kurtuldu.

Sürücü Dikmen, kendi imkânıyla aracından çıkarak kıyıya ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşmemesi için halata bağladığı aracı, daha sonra çağrılan vinçle bulunduğu yerden çıkardı.

Sinop'ta 30 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen sürücü Dikmen kaza anını anlattı:

"Manevra esnasında ileri geri yapıyordum. Geri vitese taktığımı sanıyordum. Oysa ileri vitese takmışım. Daha sonra araç denize doğru düştü. Biraz korktum ancak bagajdan çıkmayı başardım. Aracın sadece sağ tarafı ıslandı. Bu 2020 yılı bize iyi gelmedi. Bu 2020 yılından kurtulmak istiyorum. Başımıza çok kötü şeyler geldi. Salgınlar, hastalıklar, ölümler çoğaldı."

(DHA)