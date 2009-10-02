Aracının plakası 'FB6GS0'

ABD'de yaşayan Fenerbahçeli Zindancıoğlu bir taraftar derneği kurdu. Aracına 'tarihi skor'u hatırlatan özel bir plaka yaptırdı.



Chicago caddelerinde FB6GS0 plakalı Porsche otomobiliyle dolaşan fanatik Fenerbahçeli Türk işadamı Atilla Zindancıoğlu, kurduğu Chicago Fenerbahçeliler Derneği'ni ve otomobilinin plakasını nasıl aldığını anlattı.



19 yaşında öğrenci olarak ABD'nin Chicago kentine giden Atilla Zindancıoğlu, Türkiye'ye dönüp baba mesleği armatörlüğü yapmayı hedeflerken, babası Orhan Zindancıoğlu'nun vefatıyla planlarını değiştirmiş. Chicago'da yıllarca bilgisayar sektöründe çalışan Zindancıoğlu, 5 yıl önce de 'Empire Vitamins' ve 'Lappare' adlı iki markayla zayıflatıcı vitaminler ve saç dökülmelerini önleyen şampuanlarla kozmetik sektörüne girmiş.



Konsolos onur üyesi



ABD'de bulunduğu 30 yıl içinde fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe hasretiyle yanıp tutuşan Zindancıoğlu, 20 bin Türk'ün yaşadığı Chicago'da Fenerbahçeliler Derneği kurmaya karar vermiş, gerekli belgeleri toplamış ve 'Chicago Fenerbahce Supporter Club' geçen yıl faaliyete geçmiş.



Fenerbahçe taraftarı olan T.C. Chicago Başkonsolosu Kenan İpek de, derneğin onur üyesi olmuş. 2 Kasım'da başlayacak amatör ligde Chicago Fenerbahçe takımının top koşturacağını da vurgulayan Zindancıoğlu, kendisine ait Porsche 911 Turbo'nun plakasını, 75 dolar fazla ödeyerek, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 6 Kasım 2002'de attığı 6-0'lık tarihi farkı simgeleyen FB 6 GS 0 olarak aldığını söylüyor.