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Aracının kontrolünü kaybedip metrobüs yoluna uçtu

Aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu

29 Ocak 2016 00:28

Kadıköy Fikirtepe'de, emniyet şeridinde bekleyen araca çarpan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerleri aşıp Metrobüs yoluna uçtu.

DHA'nın haberine göre kaza sonucu ters dönen aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.Kaza, saat 20.00 sıralarında Boğaziçi Köprüsü yolunun Kadıköy istikametinde, Fikirtepe mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Oğuz Güner'in kullandığı 34 BK 8039 plakalı araç arıza yapınca, sürücü otomobilini emniyet şeridine çekerek beklemeye başladı. Ancak bir süre sonra, 34 FU 5991 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Özdemir, başka bir aracın sıkıştırması sonucu önce emniyet şeridinde bekleyen araca çarptı; daha sonra da direksiyon hakimiyetini kaybederek, çelik bariyerleri aşıp metrobüs yoluna uçtu.

Ters dönen araçta bulunan sürücü Mustafa Özdemir şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Metrobüs seferlerinde aksamalar oldu. 30 dakika boyunca Metrobüs otobüsleri tek şeridi kullandı. 

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