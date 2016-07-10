Aracını park etmek için ağacı söktü!

İstanbul Pendik'te aracını park etmek için kaldırımdaki süs eriği ağacını söken kadın sürücü, "dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Nuray Kiraz'ın, ikâmet ettiği adreste evinin önündeki kaldırım üzerinde bulunan belediyeye ait ağacı, aracını park etmek için kestiğinin tespit edildiği ve durumun tutanağa bağlandığı aktarıldı.

Bu kapsamda sanık hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen gerekçeli kararda, sanığın suçlamayı kabul ettiği ve belediyenin de zararını giderdiği, bu nedenle üzerine atılı suçu işlediği iddiasıyla "dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı anlatıldı.

'Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme' suçundan 1 yıl hapis cezası verildi, 5 aya indirildi

Onedio.com'da yer alan habere göre, gerekçeli kararda, sanık Nuray Kiraz'ın "dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. İstanbul Pendik'te aracını park etmek için kaldırımdaki süs eriği ağacını söken kadın sürücü, "dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Sanığın daha önceden kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, duruşma aşamasında olumsuz tutum ve davranışının olmaması ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığı gerekçeleriyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği aktarıldı.