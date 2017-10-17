Aracından uyuşturucu ve çalıntı ses sistemi çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde, polisin \'dur\' ihtarına uymayıp, kullandığı hafif ticari aracı terk ederek kaçmaya çalışan 1 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, sentetik uyuşturucu metamfetamin ve çalıntı olduğu belirlenen müzik ses sistemi ele geçirildi.

Bugün saat 11.30 sıralarında, Ilıcabaşı Mahallesi\'nde yol denetimi yapan polis ekipleri, K.B.\'nin kullandığı 48 UV 830 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak K.B., \'dur\' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Bir süre gittikten sonra aracını terk edip, yaya olarak kaçmayı sürdüren K.B., kovalamaca sonucu yakalandı. K.B.\'nin aracındaki aramada bir miktar sentetik uyuşturucu metamfetamin ve çalıntı olduğu belirlenen teyp, amfi ve hoparlörden oluşan ses sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.B.\'nin polisteki işlemerinin sürdüğü bildirildi.



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