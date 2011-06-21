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ARACI YAKTIKTAN SONRA TUZAKLAMIŞLAR TUNCELİ (A.A)

21 Haziran 2011 21:28

-ARACI YAKTIKTAN SONRA TUZAKLAMIŞLAR TUNCELİ (A.A) - 21.06.2011 - Tunceli'de dün teröristlerce yakılan iki aracın yanında tuzaklanmış patlayıcı madde bulunduğu bildirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Haziran'da, Tunceli-Erzincan karayolunun 14. kilometresinde, terör örgütü PKK üyeleri tarafından iki aracın yakılmasının ardından bölgede operasyon başlatıldı. Operasyonda, yakılan araçların yanında teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı madde tespit edilerek imha edildiği belirtildi. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının da olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

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