-ARAÇ VE RÖMORKLARIN MODEL YILI BELİRLENECEK ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Türkiye'ye ithal edilen veya yurt içinde imal ya da monte edilen motorlu araçlar ve römorkların model yılı, aracın uygunluk belgesinde belirtilen imal tarihinin yılı olacak. Uygunluk belgesi, aracın imal edildiği ya da montajının yapıldığı yerde araç sevke hazır hale geldiğinde imalatçı tarafından düzenlenecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ithal edilen veya yurt içinde imal ya da monte edilen motorlu araçlar ve römorkların model yılını belirlemek amacıyla bir tebliğ hazırladı. Bakanlığın konuya ilişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Buna göre, seri imal veya seri ithal edilen araçlardan tip onayı belgesi bulunan araçlarda imal yılının belirlenmesi ve tescilinde uygunluk belgesi, aracın imal edildiği veya montajın yapıldığı yerde Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği'nin (MORTOY), Tarım ve Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği'nin (TORTOY) ve İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği'nin (MOTOY) ilgili maddelerine göre araç sevke hazır hale geldiğinde imalatçı tarafından düzenlenecek. Aracın imal edildiği veya montajının yapıldığı yerde elektronik ortamda düzenlenen uygunluk belgeleri, imal tarihini taşımaları kaydıyla aracın imal edildiği veya montajının yapıldığı yer dışında da imzalanabilecek. İmal yılı yani model yılı aracın uygunluk belgesinde yer alan imal tarihinin yılı olacak. Aracın ilk defa tescili için zorunlu diğer belgelerle birlikte imalatçı tarafından düzenlenen uygunluk belgesinin aslı veya aslının düzenleme tarihini taşıyan, imalatçı tarafından onaylı sureti ibraz edilecek. Uygunluk belgesi Türkçe veya Avrupa Topluluğunun resmi dillerinin birinde düzenlenecek. Bu belgenin Türkçe dışında bir dilde düzenlenmesi halinde beraberinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından aslına uygun onaylı Türkçe çevirisi de ibraz edilecek. Bu belgelere ait bilgilerin trafik tescil kuruluşlarınca, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek veya diğer tüzel kişilerden elektronik sistemle alınabilmesi halinde ibraz zorunluluğu aranmayacak ama bilgilerin doğruluğunun teyit için talep edilmesi halinde söz konusu belgeler ibraz edilecek. -MÜNFERİT OLARAK İMAL VEYA İTHAL EDİLEN ARAÇLARDA İMAL YILI VE TESCİLİ- Münferit olarak imal edilen araçların imal yılı; Araç İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe (AİTM) göre düzenlenen münferit araç uygunluk belgesinin onaylandığı tarih esas alınarak belirlenecek. Münferit olarak ithal edilen araçların imal yılı; tip onayı belgesi olan aracın uygunluk belgesi tarihinin yılı imal yılını gösterecek. Aracın ithalinde uygunluk belgesinin aslı veya aslının düzenleme tarihini taşıyan, imalatçı tarafından onaylı sureti ibraz edilecek. Uygunluk belgesi Türkçe veya Avrupa Topluluğunun resmi dillerinin birinde düzenlenecek. Bu belgenin Türkçe dışında bir dilde düzenlenmesi halinde uygunluk belgesinin Noter tasdikli Türkçe Tercümesi ibraz edilecek. Tip onayı belgesi olmayan, münferit olarak ithal edilen ve AİTM veya MORTOY belgesi alacak aracın imal yılı, aracı ithal edenin araç imalatçısından temin edeceği belgede ve bu belgenin Noter tasdikli tercümesinde yer alan araca ait imal tarihi esas alınarak belirlenecek. Bu tebliğin yürürlüğe girmesiyle 17 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ''Motorlu Araçlar ve Römorkların Model Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ'' yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan söz konusu tebliğe göre imal edilen araçlardan 1 Ağustos 2011 tarihinden 31 Aralık 2011 tarihine kadar imal edilenler 2012 model olarak kabul edilecek.